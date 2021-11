ADA trendline: „Live the way you like“

Nach dem Relaunch von ADA AUSTRIA premium geht nun auch die Eigenmarke ADA trendline mit einem frischen Auftritt an den Start. Im Fokus steht eine lebendige und zeitgemäße Handschrift mit einzigartigem Charakter – smart, lebensfroh und individuell. Mit intelligenten Features und ihrem stilvoll-frechen Design richten sich die Produkte an junge, trendbewusste Verbraucher.

Modulare POS-Elemente

Markenauftritt für eine trendbewusste Zielgruppe

Der neue Marktauftritt von ADA trendline spiegelt die hohe Möbelkompetenz des renommierten Einrichtungsspezialisten wider und übersetzt sie in eine moderne, junge Sprache. Entstanden ist ein professionelles Vermarktungspaket, das den Handel in jedem Bereich unterstützt. „Wir haben neue POS-Elemente für Studioflächen entwickelt und parallel dazu jeweils einen Katalog für den Bereich ADA trendline Wohnen und Schlafen gestaltet“, erklärt ADA-Vorstand Gerhard Vorraber. Großzügige, helle Layouts vermitteln die unbeschwerte Leichtigkeit von ADA trendline, wecken Emotionen und machen die Marke erlebbar. „Auch online sind wir auf dem neuesten Stand“, unterstreicht Vorraber. „Über einen QR-Code für jedes Produkt gelangt der Verbraucher auf die jeweilige Landingpage der neuen Internetpräsenz und findet hier alle Informationen in Bild und Text.“ Damit greift der Auftritt die vielseitigen Ansprüche der jungen Zielgruppe auf.

Der ADA Trendline Katalog

Möbel für einen modernen, flexiblen Lifestyle

Unzählige Konfigurationsmöglichkeiten und eine starke Planungskompetenz zeichnen alle ADA trendline-Modelle aus. Sie sind flexibel, passend für alle Wohnraumgrößen und lassen Freiraum für persönliche Vorlieben. Ob Sitz- und Essgruppen in frischen Designs, stylische Sofas und Fernsehsessel oder Relax- und Funktionsgarnituren zum Wohlfühlen – die Möbel verbinden eine klare Formensprache mit Individualität und angenehmem Komfort. Zudem garantiert die Expertise der ADA Möbelwerke eine hochwertige Verarbeitung zum besten Preis-Leistungs-Verhältnis. Das Traditionsunternehmen hat sich mit streng kontrollierten Fertigungsprozessen und erstklassiger Qualität weltweit einen Namen gemacht. Ökologisch, innovativ und funktional überzeugen die Produkte mit einer versierten Kombination aus Handwerk und Hightech. So zählt das Unternehmen heute als führender Möbelhersteller in Österreich zu den Big Playern Europas.

Trendiges Design und neue Bildsprache: ADA trendline Hajo

Weitere Informationen finden Sie unter www.ada.at

Quelle: ADA