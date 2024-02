ADA und FH CAMPUS 02 schließen erfolgreiches Marktforschungsprojekt ab

Seit Ende Oktober 2023 hat ein engagiertes Student:innen-Team unter anderem aktuelle Trends wie „Sharing Economy“ und „Circular Economy“ untersucht, um ADA vor allem für die neue Marke „ADA Mindful Living“ ein noch besseres Verständnis für die Bedürfnisse der LOHAS (Anm. Redaktion: LOHAS = lifestyle of health and sustainability) mitzugeben. Die Ergebnisse des Forschungsprojektes wurden am 30. Jänner 2024 präsentiert.

Ziel für ADA war es, ein tieferes Verständnis für die Zielgruppe der LOHAS zu gewinnen, um zukünftig treffende, innovative und umweltfreundliche Wohnkonzepte zu entwickeln. Über einen Zeitraum von drei Monaten hat das Campus 02-Team aus fünf engagierten Student:innen und der erfahrenen FH-Professorin Mag. Dr. Astrid Oberzaucher aktuelle Trends wie die Sharing und Circular Economy erforscht. Diese Trends sind besonders relevant für ADAs neue Marke „ADA Mindful Living“, die auf Nachhaltigkeit und bewusstes Wohnen ausgerichtet ist.

Die Marktforschung konzentrierte sich auf mehrere Kernziele:

• Erforschung aktueller Wohnkonzepte & Trends

• Analyse der LOHAS im Themenumfeld Wohnen

• Meinungen erheben und interpretieren zu „modernes Wohnen“

• Untersuchung, ob moderne Lösungsansätze wie sharing economy (zB. Wohnraumteilung, Gemeinschaftsräume) oder circular economy (Kreislaufwirtschaf wie zB. langlebige Möbel

aus recycelten Materialien) akzeptiert werden

• Realisierbare Möglichkeiten und Lösungsansätze auf Produkt- und Serviceseite identifizieren

Dabei stand ein sorgfältiges Screening der Proband:innen im Fokus, sodass nur jene mit entsprechend hohem Nachhaltigkeitsanspruch ausgewählt wurden. „Man hat uns großen Freiraum für dieses Projekt gelassen. Das Vertrauen, das uns ADA entgegengebracht hat, motivierte uns, unser Bestes zu geben.“, so die Stimmen aus dem Campus 02- Marketing & Sales Department.

„Ja, die Begeisterung für das Projekt war deutlich zu spüren. Die Studierenden waren sehr engagiert und haben frische Ansichten und neue Blickwinkel eingebracht.“, betont Margot Wisiak, CMO & CDO bei ADA.

„Die Meinungen der Proband:innen zu Trends wie sharing economy und circular economy helfen uns, innovative Lösungen auf Produkt- und Serviceebene anzudenken. Die Erkenntnisse und Handlungsempfehlungen werden in unsere Produktentwicklung und Marketingstrategie einfließen, sodass wir zukünftig modernste Wohnkonzepte für LOHAS anbieten können: Denn mit ADA Mindful Living möchten wir unsere Endkund:innen bestmöglich erreichen.“

v.l.: FH-Prof. Mag. Dr. Astrid Oberzaucher (Campus 02), Alexandra Griendl (Brand & Product Management ADA), Denise Mittermair, Nicole Langmann, Helena Ruhdorfer, Anja Ebner, Stefan Marinoiu (Campus 2), Manuela Schögler und Peter Horvath (Brand & Product Management ADA)

Quelle: © ADA