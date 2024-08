Änderung in der Geschäftsführung bei Beckermann

Seit August ist der aus Norddeutschland stammende Christian Jenner neu in die Geschäftsführung bei Beckermann Küchen berufen. Er ist als Geschäftsführer für die vertrieblichen und kaufmännischen Bereiche verantwortlich.

Der Kaufmann und Betriebswirt überzeugt mit einer soliden Ausbildung und vielseitigen Arbeitserfahrung in leitender Position. In den letzten acht Jahren bewies er sein Können als Geschäftsführer in der industriellen Möbelbranche. Innerhalb der Geschäftsleitung führt Jenner gemeinsam mit Jürgen Gieske als weiteren Geschäftsführer verantwortlich für die Produktion, sowie Julia Rosemeier für Controlling und Christoph Brenke für den IT-Bereich das Unternehmen.

Christian Jenner wird von Herrn Lampe in die Firmenführung eingearbeitet und übernimmt sukzessive seine Aufgaben- und Arbeitsbereiche. Beckermann ist stolz, dass es Christian Jenner

für das Team gewinnen konnte.

Weitere Informationen finden Sie unter www.beckermann.de

Quelle: Beckermann