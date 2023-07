Alexandra Aichholzer wird Commercial Director für die Offerista Group Austria

Alexandra Aichholzer ist seit Juni 2023 Commercial Director der Offerista Group Austria. In dieser neu geschaffenen Position übernimmt sie die Leitung des Sales sowie das Account Operations Teams und ist so für die Zusammenführung und Vertiefung aller Vertriebsaktivitäten verantwortlich. Ziel dieser neuen Position ist es, die Kundensichtweise zu strukturieren und zu bündeln. Die Wienerin blickt auf über 20 Jahre Erfahrung in leitenden Positionen im Sales- und Marketing-Bereich zurück und bringt für diese Position langjährige Erfahrung als Managing Director mit. Zudem ist sie bereits seit einem Jahr in der Offerista Group Austria tätig und kennt daher das Unternehmen bestens.

Die Kunden im Fokus

„Diese Bündelung ist ein wesentlicher Schritt, um noch besser auf die Kunden und ihre Bedürfnisse einzugehen und entsprechend agieren zu können“, fasst Aichholzer die Zielrichtung der neu geschaffenen Position zusammen. „Wir haben ein hervorragendes Team an Expert:innen in unterschiedlichen Disziplinen und gemeinsam wollen wir unsere Kunden dabei unterstützen, ihre Angebotskommunikation zu digitalisieren und vorhandene Potenziale bestmöglich auszuschöpfen. Dafür braucht es die richtigen Produkte, Formate und allen voran Reichweite. Ich möchte meine jahrelange Erfahrung im digitalen Bereich nutzen, um unsere Kunden beim Ausbau der digitalen Kommunikation zu begleiten und gemeinsam noch erfolgreicher zu werden“, so Aichholzer. Die Offerista Group Austria ist der Experte für digitales Handelsmarketing, der dem stationären Handel zu mehr Geschäftsbesuchen durch digitale Angebotskommunikation verhilft.

Aichholzer ist seit Juli vergangenen Jahres bei der Offerista Group Austria. Nach ihrem Einstieg als Senior Digital Sales Consultant war sie seit Ende 2022 für das Sales Development, Concepts & Strategies verantwortlich. Vor ihrer Zeit bei Offerista war Aichholzer über acht Jahre bei der digitalen Full-Service-Agentur Blue Monkeys tätig. Davon war sie fast fünf Jahre als Managing Director für die gesamte Agentur und strategische Unternehmensplanung verantwortlich. Zuvor konzeptionierte und setzte sie ebenfalls bei Blue Monkeys als Senior Projekt- bzw. Key Account-Managerin Websiten, Apps oder Marketingkampagnen um und war für das Sales- als auch Key Account-Management verantwortlich.

„Alexandra Aichholzer ist bereits seit einem Jahr Teil des Offerista Group Austria-Teams. Wir haben sie in diesem Jahr als besonders engagierte Mitarbeiterin als auch ihre Expertise kennen und schätzen gelernt. Daher war dieser Karriereschritt für uns sehr naheliegend. Mit ihrer unternehmerischen und kundenorientierten Denkweise passt sie perfekt für die Position als Commercial Director. Wir freuen uns auf die gemeinsame weitere zukünftige Zusammenarbeit,“ so Oliver Olschewski, Geschäftsführer der Offerista Group Austria.

