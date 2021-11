Alle Wege führen zu smartem Licht

Im Zentrum steht das LUMICA® LIC LED-System als technische Plattform für individuell smartes Licht in der Küche und weiteren Wohnbereichen. Verschiedene LED-Leuchten und Leuchtenarten können kombiniert und gesteuert werden.

Wie Licht das Wohlbefinden steigern kann, wenn es richtig eingesetzt wird, zeigt der Film mit Verweis auf die Lichtfarben: Kaltweißem Licht wird ein aktivierender Effekt zugesprochen, warmweißes Licht sorgt für eine Atmosphäre der Entspannung. Die Lichttemperatur “neutralweiß” eignet sich hervorragend als Grundbeleuchtung, denn sie wird für längere Zeit als sehr angenehm empfunden.

Planungs- und Installations-Tipps

Neben den Aspekt der Lichtstimmung tritt jener des praktischen Nutzens: Statt sie nacheinander einzuschalten, werden unterschiedliche Leuchten gleichzeitig per Tastendruck auf der Fernbedienung, mit dem Smartphone oder per Sprachbefehl aktiviert und gesteuert. Mit welchen technischen Bausteinen das gelingt, konkretisiert Küchenzubehör-Spezialist Naber sehr anschaulich in Wort und Bild auf der Internetseite naber.com/lic – hier stehen auch die neuen Broschüren zum Download bereit.

Küchenplaner und Fachhändler bekommen mit der neu aufgelegten, 30-seitigen Produkt-Broschüre detaillierte Fachinformationen an die Hand. Beispielhafte Lichtszenarien sind ebenso enthalten wie Planungs- und Installations-Tipps. Küchennutzern gelingt der perfekte Einstieg ins Thema Lichttechnik mit der neuen achtseitigen Broschüre zum LUMICA® LIC LED-System: Kompakt und fundiert wird gezeigt, was “intelligentes” Licht zu leisten vermag und wie einfach sich individuell gewünschte Beleuchtungs-Szenarien realisieren lassen.

