Alles ist erlaubt – Wohntrends 2022: Entgegen allen Konventionen

Maximalismus in Form und Farbe

„Viel hilft viel“ lautet ein altbekanntes Sprichwort, dass 2022 Einzug in unser Zuhause hält. Nachdem die Devise in den vergangenen Jahren vor allem lautete, Überflüssiges loszuwerden und sich auf das Nötigste zu reduzieren, folgt auf den Hang zum Minimalismus jetzt das Gegenteil: Maximalismus ist angesagt. Vielleicht liegt es daran, dass die Einschränkungen der Pandemie die Sehnsucht nach mehr wecken – mehr Farbe, Formen und Muster. Im Trend ist, was die Augen zum Tanzen bringt und für gute Laune sorgt, während wir drinnen auf die immer gleichen vier Wänden starren. Es geht um aufregende visuelle Erlebnisse, die auffallen und opulent sind. Ob ein großes, ausladendes Sofa, Küchenschränke, die bis zur Decke reichen oder Teppiche mit wildem Mustermix: Kombiniert wird, was gefällt. Im maximalistischen Einrichtungsstil geht es nämlich vor allem darum, sich mit allem zu umgeben, was man liebt.

Farblich knallt es 2022 ebenfalls. Creme- und Nudetöne haben zwar nach wie vor ihre Momente, dominieren werden dieses Jahr aber kräftige bunte Farben. Pantone macht mit Very Peri als Farbe des Jahres den Anfang. Der Ton vereint laut Pantone „alle Eigenschaften von Blautönen, hat gleichzeitig einen rötlich-violetten Unterton und zeigt uns eine lebhafte, fröhliche Sicht auf die Welt und dynamische Präsenz, die zu mutiger Kreativität und fantasievollem Ausdruck inspiriert.“ Kurz: Eine Farbe die gute Laune macht.

Auch &Tradition präsentiert ihre Flowerpot-Lampe in der neuen Kollektion in einem kräftigen und leuchtenden Signal Green. Thonet setzt 2022 ebenfalls auf bunte Farben. Der Stuhl 119 kombiniert Bugholz mit Rohrgeflecht in knalligem Orange. Die Designklassiker verleihen jeder Einrichtung so einen belebenden Farbakzent.