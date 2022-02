Alles was Sie über die 60. Ausgabe des Salone del Mobile.Milano wissen müssen

Bei all den Gerüchten und Fake News ist es schwer, verlässliche Informationen durchzudringen. Machen wir Schluss damit. Tatsächilch real: Die Daten: 7.-12. Juni. Die Formel: traditionell, aber frisch, erneuert, stellenweise unerwartet. Und ja!, mit all den Ständen, die die Essenz der Marken widerspiegeln, hat uns gerade der Salone im Laufe der Jahre gelehrt, zu erwarten. Die Veranstaltungen: EuroCucina mit Technik für die Küche und die Internationale Badausstellung sind wieder dabei. Workplace3.0 ist definitiv. S.Project und SaloneSatellite werden unterschiedliche Gestalten annehmen. Die Unternehmen: 1.450 Plätze restlos ausverkauft. Andere Länder: Sie werden da sein. Es gibt bereits Aussteller aus mehr als 30 Ländern. Mailand: das Salone-Event/Geschenk an und in der Stadt. Alles bestätigt von Maria Porro und dokumentiert mit ständigen Updates und Vorschauen auf der digitalen Plattform. Bleib Sie dran!

Weitere Informationen finden Sie unter www.salonemilano.it

Quelle: Salone del Mobile