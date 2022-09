Ambiente 2023: Enorme Nachfrage und großes Vertrauen aus der Branche

Nach zwei Jahren Zwangspause sehnt sich der Handel mehr denn je nach einem physischen Liveerlebnis. Die weltweit führende Messe für Konsumgüter begrüßt nationale und internationale Topmarken mit einem vielversprechenden Portfolio: von zukunftsweisenden Konzepten, einzigartigen Produkt-Präsentationen bis hin zu globalen Trends und frischen Ideen.

Dining-Aussteller servieren neue Produkte und Live-Aktionen: Inspirierend, anregend und emotional

Im Dining-Bereich läuft bereits seit Wochen die Planung auf Hochtouren: Topaussteller der Dining-Branche stimmen sich auf den One-Stop-Shop-Termin für die globale Ordersaison ein. „Wir arbeiten schon heute mit vollem Elan an den Vorbereitungen der Ambiente 2023. Es wird für uns eine ganz besondere Messe, weil wir uns entschlossen haben, zwischen all den Konzepten und Ideen, die wir 2021 und 2022 eigentlich hätten umsetzen wollen, nun nicht auszuwählen, sondern sie alle geballt zu präsentieren. Langweilig wird es nicht“, so Oliver Berking, Geschäftsführer von Robbe & Berking.

Die Branchengrößen präsentieren auf der Dining-Bühne nicht nur wahre Schätze rund um Tisch, Küche und Haushalt, sondern bieten Besucher*innen außerdem erlebbare Highlights: “Für die Ambiente 2023 haben wir neben neuen Produktvorstellungen auch spannende Aktionen im Gepäck: Die Besucher*innen können sich auf eine Live Cooking-Show mit dem TV-Koch Carsten Dorhs freuen – beim Schleifworkshop mit einem japanischen Meister wird echtes Hands-on-learning geboten. Ein weiteres Highlight: Eine geplante Pressekonferenz mit dem TV-Star und Kochgigant Tim Mälzer. Wir freuen uns sehr auf das große Wiedersehen im Februar“, sagt Jörg Janssen, Gesamtvertriebsleiter und General Manager Sales von KAI EUROPE.

Besucher*innen als auch Aussteller profitieren von der optimierten Halle 9 und nehmen dies zum Anlass, ihren Messeauftritt neu auszugestalten – wie Björn Weißmeier, Geschäftsführer der Küchenprofi GmbH, berichtet: „Die Küchenprofi-Group mit ihren vier Marken, Küchenprofi, cilio, Zassenhaus und Spring, ist auch 2023 wieder auf der Ambiente als verlässlicher, starker Partner für den Handel dabei. Neben inspirierenden Neuheiten stellen wir auch anregende, emotionale Konzepte zu zeitgemäßen Themen vor, um den Handel bestmöglich zu unterstützen. Den Wechsel in die Halle 9.0 haben wir genutzt, um unseren Messestand und die Präsentationen nochmals neu zu gestalten. Wir freuen uns auf die Messe und jeden Besucher.“

Die Ambiente als die internationale Plattform der Konsumgüterbranche ermöglicht es Ausstellern das Fachpublikum aus der ganzen Welt zu treffen und zu begeistern. „Für unser Unternehmen und für mich ist es wichtig, dass unsere Kunden sich live von unseren Produkten und deren Haptik überzeugen können. Die Ambiente ist der weltweit einzige Ort, an dem wir so viele kaufinteressierte Menschen aus der ganzen Welt treffen können. Unsere Produktneuheiten und Konzepte für das Jahr 2023 sind auf das Datum der Ambiente getimt – wir freuen uns daher auf die Messe und arbeiten mit Hochdruck an allen Themen“, so Marcus Grünewald, geschäftsführender Gesellschafter von Elo-Stahlwaren.

Living brilliert mit neuen Messekonzepten und einem 30-jährigen Jubiläum

Große Freude findet sich außerdem im Living-Bereich wieder. Auch hier stimmen sich die Aussteller auf die Ambiente ein. Das Designunternehmen Umbra präsentiert sich im Februar mit einem neuen Konzept: „Unsere Vorbereitungen für ein neues Messekonzept mit mehr Nachhaltigkeit laufen bereits auf Hochtouren – sowohl im Stand als auch im Produktbereich. Voller Vorfreude erwarten wir neue Synergien aus der Verschmelzung der drei Messen und erhoffen uns dadurch ein breiteres Publikum“, verrät Michael Daig, Associate Sales Director von Umbra.

Auch für Willo Blome, Geschäftsführer von blomus, ist die Vorfreude auf die Ambiente und ihre Internationalität groß: „Ich freue mich auf die Wiederkehr der internationalen Leitmesse Ambiente und auf ein einzigartiges Ausstellerumfeld, wie es nur in Frankfurt zu finden ist. Es ist schön, nach so langer Zeit, die Chance zu haben, meine Ausstellerkollegen zum Networking wiedertreffen zu können. Außerdem hoffe ich, an die internationalen Fachbesucher-Kontakte anknüpfen zu können – denn keine Messe in der Konsumgüterbranche verfügt über diese Internationalität. Die Messe Frankfurt hat alle Hebel in Bewegung gesetzt, um diesen maximalen Internationalitätsgrad zu bieten. Die Neuausrichtung unter dem Motto ‚Home of Consumer Goods‘, die Zusammenführung der drei Leitmessen an einem Ort zu einem Zeitpunkt und die Neuplanung der Hallen, das alles waren richtige und wichtige Schritte.“

Michael Rossmann, Geschäftsführer von Pad Home Design Concept, freut sich auf die langersehnte Reunion auf der Ambiente: „Nach einer langen Pause kann es das ganze Team PAD schon gar nicht mehr erwarten, bei der Ambiente 2023 wieder dabei zu sein! Auch unsere legendäre Standparty soll am Sonntag, den 05. Februar, ab 18 Uhr, wieder stattfinden! Wir freuen uns bereits jetzt, unseren Kunden, Freunden und Partnern neue Highlights in gewohntem PAD-Style präsentieren zu dürfen!“

Bei PHILIPPI gibt es mit dem Jubiläum allen Anlass mit den Kund*innen zu feiern: „Ich freue mich sehr auf die Ambiente. Nach drei Jahren Pause sind wir ganz gespannt, unsere Kunden und ganz besonders die vielen ausländischen Kunden und Freunde, endlich wiederzusehen. Gerade dieses Jahr, wo wir unser 30-jähriges Jubiläum feiern“, so Jan Philippi, Inhaber von PHILIPPI.

Die Ambiente wird ab Februar 2023 zeitgleich mit den internationalen Konsumgüterleitmessen Christmasworld und Creativeworld auf dem Frankfurter Messegelände stattfinden.

Ambiente/Christmasworld: 3. bis 7. Februar 2023

Creativeworld: 4. bis 7. Februar 2023

Quelle: Messe Frankfurt