Ambiente 2024: Bereiche, Aussteller und mehr

Die Ambiente serviert die globale Nr. 1: Dining

Der Bereich Dining bleibt der weltweit wichtigste Handelsplatz für Tisch, Küche und Haushalt. Hier werden Neuheiten präsentiert und Sie erfahren, was gerade am Markt aktuell ist. Die Liste der Aussteller ist lang und international. Bei Modern Kitchen & Baking stellen Unternehmen wie Fackelmann, Joseph Joseph, Städter oder T&G Woodware aus. Bei Table Select finden Sie Marken wie Luigi Bormioli, Noritake und Rosenthal. Professionelle HoReCa-Sortimente gibt es unter anderem von Steelite, Villeroy & Boch, Zwiesel Kristallglas und vielen weiteren namhaften Anbietern.

Mit Living bleibt es zu Hause am schönsten

Der Bereich Living zeigt Ihnen die angesagten Wohn-, Einrichtungs- und Dekotrends in den Produktgruppen Interior Design sowie Interiors & Decoration. 2024 ragen gleich zwei Stilrichtungen heraus. Skandinavisches Design stellen unter anderem Allessa Interiors, Broste Copenhagen, Eva Solo, Muurla und Wik & Walsøe vor. Japanisches Design präsentieren beispielsweise Kamoi Kakoshi, Lifework Advance, SUWADA Blacksmith Works und 100percent.

Giving – ein toller Mix

Giving eröffnet die Welt des Schenkens und der persönlichen Accessoires – inklusive eines PBS-Angebots, das Ihre Erwartungen mit Sicherheit übertreffen wird. Vielfalt pur: Bei Urban Gifts und Stationery & School warten rund 300 Aussteller mit Ideen für Kern- und Zusatzsortimente auf Sie, darunter Schreibgeräte globaler Marken wie Caran d’Ache, Hugo Boss, Platinum Pen und Rubinato.

Working zeigt das Neueste für Büro und Homeoffice

Der Bereich Working wird 2024 noch größer. Das Spektrum an Ausstellern erweitert sich. Bei Office Design & Solutions treffen Sie auf ein hochwertiges Angebot von Ausstellern wie Country Living, Hey-Sign, König + Neurath, Mauser Einrichtungssysteme oder Woodtec. Bei Office in direkter Nachbarschaft präsentieren sich unter anderem Durable, Novus-Dahle und Sigel Office Solutions. Neu ist Global Sourcing Office & Stationery mit einer ganzen Hallenebene.

Global Sourcing – große Mengen an Chancen

Für Sourcing ist die Ambiente die größte Plattform außerhalb Chinas. Entdecken Sie Volumenware aus allen Bereichen und in jeder Stilrichtung. So bieten bei Home Accessories & Contemporary Crafts Handwerksbetriebe aus Afrika, Asien und Südamerika sowie Initiativen wie UNHCR, CBI und WFTO moderne Produkte an, die fair und nachhaltig hergestellt sind. Entdecken Sie auch bei Home Decoration & Gifts zum Beispiel Wohn- und Tischdekoration aus natürlichen Materialien und bei Home & Garden Select eine große Vielfalt an Outdoor- und Gartenaccessoires.

Weitere Informationen finden Sie unter www.ambiente.messefrankfurt.com

Quelle: Messe Frankfurt