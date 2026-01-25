ambiente 2026: ritterwerk präsentiert Neuheiten – markant7, compact7, IceBall und IceCube mini

markant7 – Einstieg neu definiert.

markant7

Mit der markant7 erweitert ritterwerk sein Portfolio an Allesschneidern um ein intelligentes, klappbares Einstiegsmodell. Schlank im Design, sicher in der Anwendung und stark in der Leistung: Mit bis zu 15 mm Schnittstärke, optimiertem Schlittenweg und platzsparender Aufbewahrung ist sie ideal für moderne Küchen – ohne Kompromisse bei Qualität oder Bedienkomfort.

compact7 – klein, stark und aus Metall.

compact7

Die compact7 ist das ideale Einstiegsmodell für alle, die auf Langlebigkeit setzen. Schlankes Format, aber stark im Einsatz – dank robuster Metallausführung, modernem Design und durchdachten Details. Ob Brot, Käse oder Gemüse: Die compact7 schneidet präzise, lässt sich leicht bedienen und braucht kaum Platz. Ein ideales Einstiegsmodell für alle, die Qualität lieben.

BEEZER® IceBall – Eis neu gedacht.

Kristallklar, massiv und außergewöhnlich: Der IceBall von BEEZER® bringt Eis auf ein neues Level. In nur 90 Minuten entstehen 63 mm große Ice Balls, die durch ihre klare Struktur besonders langsam schmelzen – und so Drinks veredeln, ohne sie zu verwässern. Ein Gerät für Gastgeber mit Anspruch, mit automatischer Selbstreinigung, intuitiver Bedienung und Platz für bis zu 9 Ice Balls. Für alle, die mehr wollen als nur Eis.

BEEZER® IceCube mini – groß im Moment.

Minimal in der Größe, maximal im Effekt: Der neue IceCube mini ist die kompakte Lösung für alle, die spontan und stilvoll genießen möchten. Das platzsparende Gerät produziert hochwertige Eiswürfel – ideal für den täglichen Einsatz in Küche, Homebar oder Office.

Modernes Design, einfache Bedienung und schneller Eisnachschub machen den IceCube mini zum idealen Begleiter für urbane Genießer. Mit diesen Produktneuheiten unterstreicht ritterwerk einmal mehr den Anspruch, Design und Funktionalität „Made in Germany“ in jedem Detail spürbar zu machen – kraftvoll, zuverlässig und wertschätzend.

Besuchen Sie Ritter auf der Ambiete in Frankfurt Halle 8.0, Stand C30

Weitere Informationen finden Sie unter: www.ritterwerk.de

Quelle: Ritterwerk