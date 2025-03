Ambiente – Interior Looks: Starkes Debüt – 2026 mehr Möbel und neue Formate in Frankfurt

„Interior Looks war der erste Schritt. Wir sind auf verschiedenen Ebenen mit der Möbelbranche im Gespräch und werden das Möbelangebot in Frankfurt auf eine breitere Basis stellen – für unterschiedliche Segmente vom gehobenen Bereich bis hin zu Premium,“ erklärt Philipp Ferger, Bereichsleiter Consumer Goods Fairs. „Über den traditionellen Messegedanken hinaus stehen neue, innovative Formate zur Neukundengewinnung für Hospitality, Interior Design, das Objektgeschäft sowie von Architekt*innen und Innenarchitekt*innen zur Diskussion. Natürlich sprechen wir auch mit den Kolleg*innen der Leitmessen ISH, Heimtextil und Light + Building, um deren internationale Besuchergruppen hierfür zu aktivieren.“

Gelungener Auftakt mit starkem Potenzial

Bereits in der ersten Ausgabe überzeugte Interior Looks mit einer klaren Ausrichtung und zielgerichteten Vernetzung.

„In herausforderndem Marktumfeld erschließen wir für unsere Aussteller aus der Möbelbranche gezielt neue Absatzfelder und begleiten die Transformation der Branche. Über unseren Fokus auf Lifestyle und Design hinaus treffen sie in Frankfurt sowohl neue Einkäufer*innen aus dem Handel als auch Geschäftspartner*innen aus dem Contract- und Hospitality-Business. Das hat sich als sehr erfolgreich erwiesen und ich freue mich besonders, dass die Strategie für die Firstmover des Interior Looks Areals so hervorragend aufgegangen ist“, betont Yvonne Engelmann, Leiterin Ambiente Living, Giving und Working.

Zu den Vorreitern gehört auch Christine Kröncke Interior Design. Jörg von Sichart, Geschäftsführender Gesellschafter bestätigt: „Markenmöbel und Lifestyle, das passt einfach sehr gut zusammen. Bemerkenswert positiv empfinde ich die Kontakte aus dem Hospitality-Umfeld. Es kamen viele Innenarchitekt*innen, die hier im Interior Looks Areal nach kompetenten Einrichtungspartner*innen suchten.“

Überzeugte vom Start weg: Lösungen für designfokussierte Händler*innen, Hotellerie und das Objektgeschäft im neuen Interior Looks Areal. Foto: Messe Frankfurt/Jens Liebchen

Hohe Erwartungen, hervorragende Resonanz: Ziele erreicht

Interior Looks ist im attraktiven Umfeld der Interior Design Halle 3.1 angesiedelt, in der sowohl internationale Lifestylemarken als auch Contract-Themen erfolgversprechende Synergien bieten. Kuratiert wurde das Areal von Branchenkenner Bernd Schellenberg, der auch das gestalterische Konzept mitverantwortete. Dies offerierte den Besucher*innen eine abgestimmte Präsentation an hochwertigen Manufakturmöbeln, Textilien, Leuchten und Designobjekten. Alexander Haas, CEO von Rodam, lobte die Umsetzung des ambitionierten Projekts: „Das Areal wurde ideal in das Lifestyle-Angebot der Ambiente integriert und auch im Vorfeld gut kommuniziert. Das spürt man an der hervorragenden Resonanz hier auf der Messe.“ Dementsprechend zufrieden äußerten sich die Aussteller, von denen sich viele erstmals auf der Ambiente präsentierten, darunter Jörg Hebel, Leitung Contract bei JAB Josef Anstoetz: „Die Ambiente bietet uns ein ideales Umfeld, in dem wir unsere gesamte Gruppe präsentieren können. Das Debüt hier in Frankfurt hat unsere Erwartungen wirklich übertroffen. Es wurden viele interessante Kontakte des Handels erreicht, sowie auch das Contract Business von der Hotellerie bis zur Innenarchitektur.“ Olaf Meckfessel, Geschäftsführender Gesellschafter Scholtissek, wiederum kennt die Ambiente sehr gut und treibt die neue Entwicklung mit an: „In Frankfurt stellen wir schon lange mit unseren Wohnaccessoires aus. 2025 haben wir nun sowohl im Interior Looks Areal als auch am eigenen Messestand gezielt den Fokus auf unsere Möbelkollektionen gelegt und sind mit dem Ergebnis wirklich sehr zufrieden.“

Ambiente 2026: Noch mehr Möglichkeiten für die Möbelbranche

Welche mannigfaltigen Wachstumschancen die Lifestylemesse der Branche bietet, zeigte sich auch daran, wie die unterschiedlichen Ausrichtungen der Aussteller die Attraktivität des Areals erhöhten. Während Manufakturen wie Fíne mit hoch individualisierten Maßanfertigungen vor allem Projektverantwortliche im deutschsprachigen und europäischen Raum adressierten und diese über Erwartung gut erreichten, begeisterten sich Marken wie Raasch und Serax für die Qualität des internationalen Publikums. Stephan Bolz, CEO Bordbar Design, fasst zusammen: „Der wichtigste Aspekt in Frankfurt ist die hohe Internationalität, da wir dort unser Wachstumspotenzial sehen. Und das hat einfach sehr gut funktioniert.“

„Mit dem positiven Feedback und bereits zahlreichen Interessenten für 2026 wird Interior Looks weiterwachsen. Durch Synergien mit internationalen Messen in Frankfurt sowie innovative Formate zur Neukundengewinnung und zum Matchmaking schaffen wir für die Möbelbranche neue Zugänge zu relevanten Zielgruppen“, resümiert Engelmann.

Weitere Statements der Interior Looks-Aussteller 2025 sind online verfügbar. Mit bei der Premiere waren: Bielefelder Werkstätten, Bordbar, Christine Kröncke Interior Design, Fine Furniture, Ipdesign, JAB Anstoetz Gruppe, Raasch, Rodam, Scholtissek, Serax und Signet. Zusätzlich sind deren Angebote in Kürze im digitalen Showroom auf Conzoom Solutions verfügbar. User*innen können das Areal über einen interaktiven 360°-Rundgang erkunden, weiterführende Informationen abrufen und sich ganzjährig inspirieren lassen.

Nächste Messetermine:

Die Ambiente findet Anfang Februar zeitgleich mit der Christmasworld und der Creativeworld auf dem Frankfurter Messegelände statt.

Ambiente/Christmasworld: 06. bis 10. Februar 2026

Creativeworld: 06. bis 09. Februar 2026

Weiterte Informationen finden Sie unter www.ambiente.messefrankfurt.com

Quelle: Messe Frankfurt