Andreas Diepold übernimmt Geschäftsführung der BSH Österreich

Ulrike Pesta wird nach mehr als drei erfolgreichen Jahren als Geschäftsführerin der BSH Österreich in die BSH-Zentrale nach Deutschland wechseln. Dort wird sie eine neue Leitungsposition übernehmen, in der sie künftig den gesamten Vertriebskanal Küchen- und Möbelhandel verantwortet.

Der erfahrene Vertriebsexperte Andreas Diepold wechselt aus der Münchner BSH-Zentrale nach Österreich, wo er in den vergangenen zweieinhalb Jahren als Geschäftsführer der Robert Bosch Hausgeräte GmbH die Hausgerätemarke Bosch in Deutschland erfolgreich verantwortet hat.

Langjährige Karriere bei der BSH

Diepold ist bereits seit über 37 Jahren für die BSH tätig und kann auf große Erfolge zurückblicken. Er begann Ende der 80er Jahre als Auszubildender zum Industriekaufmann seine Karriere bei der BSH in München. Nach ersten Stationen im Vertrieb wurde er 1999 Key Account Manager und 2006 dann Vertriebsleiter für den Bereich Küchen- und Möbelhandel. Er war unter anderem maßgeblich an der Einführung des Exklusivsortiments accent line beteiligt. Vor seiner aktuellen Position verantwortete er ab 2014 als Vertriebsleiter Elektrohandel den Bereich eCommerce und Technical Superstores für Bosch Hausgeräte in Deutschland und hat unter anderem dafür gesorgt, dass sich die Marke Bosch im eCommerce etablieren konnte. 2023 übernahm er die Geschäftsführung der Robert Bosch Hausgeräte GmbH in Deutschland.

Als Geschäftsführer der BSH Österreich stellt sich Andreas Diepold nun neuen Herausforderungen: „Ich freue mich, die Verantwortung als Geschäftsführer der BSH in Österreich zu übernehmen. Gemeinsam mit unseren Handelspartnern möchte ich den Fokus auf die Bedürfnisse unserer Konsumenten legen. Dabei setzen wir auf Innovationen, Qualitätsbewusstsein, unsere starken Marken und ein hochmotiviertes Team.“

Als CEO und Head of Sales & Marketing wird er von seiner Vorgängerin Ulrike Pesta die Bereiche Vertrieb, Marketing und Kundenservice übernehmen. Zu letzterem zählen auch das eigene Call Center und die fachkundigen Servicetechniker-Teams, die in ganz Österreich im Einsatz sind, um den exzellenten und vielfach ausgezeichneten Kundendienst der BSH-Marken sicherzustellen.

Ulrike Pesta vor Karriereschritt nach Deutschland

Ulrike Pesta kam 2022 in die BSH Österreich und verantwortete über drei Jahre sehr erfolgreich die Bereiche Vertrieb und Marketing sowie den Kundendienst des österreichischen Marktführers. Trotz herausfordernder Rahmenbedingungen für die gesamte Branche konnte die BSH unter ihrer Führung die Marktanteile signifikant ausbauen und in den letzten Jahren mehrfach Auszeichnungen als Great Place To Work und Best Workplace Austria erreichen. Wesentlich für den Geschäftserfolg waren auch die Stärkung des Kundendiensts als integrativer Bestandteil der BSH Österreich sowie eine umfangreiche Fachhandelsoffensive, die die Zusammenarbeit mit den mittelständischen Handelspartnern weiter vorangetrieben hat.

Die erfahrene Vertriebs- und Marketingexpertin kam von der Coca Cola Hellenic Bottling Company, wo sie 2016 als Key Account Direktorin Handel & Gastronomie begann und anschließend mehr als vier Jahre die Business Unit Handel leitete. Davor war sie über sechs Jahre lang bei Nestlé in Führungspositionen tätig sowie in mehreren Funktionen beim Marktforschungsunternehmen Nielsen. Neben ihrer umfangreichen Expertise in Vertrieb und Marketing bringt die gebürtige Oberösterreicherin auch viel Erfahrung in Organisationsentwicklung sowie Weiterentwicklung und Coaching von Teams mit.

Neuausrichtung des BSH-Vertriebs in Deutschland

Die BSH Hausgeräte GmbH richtet ihre Vertriebsstruktur in Deutschland neu aus, die sich noch stärker nach Kanälen orientieren wird. Die erfolgreichen Marken werden dabei noch klarer und differenzierter positioniert. Ulrike Pesta wird diese Neuausrichtung in Deutschland maßgeblich mitgestalten und ab 1. August 2025 die neu geschaffene Position als Gesamtleitung des Vertriebskanals Küchen- und Möbelhandel übernehmen.

