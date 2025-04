Anspruchsvolle Lösungen für Außenbereiche: windfeste Sonnenschirme von Glatz

Glatz Referenz Monte Generoso Terrasse Glatz, der europäische Marktführer, hat 130 Jahre Erfahrung in die Entwicklung des perfekten Sonnenschirms investiert. Dabei sind Produkte entstanden, die auch häufiger auftretenden Wetterextremen standhalten – ganz ohne Kompromisse in Sachen Design und Funktionalität. Die F-Linie: kompakt, widerstandsfähig, vielseitig Im Format nicht zu groß und nicht zu klein – darum ist die F-Linie mit den klingenden Modellnamen Fortino Riviera, Fortano, Fortero und Fortello im Objektbereich so gefragt. Diese Produktlinie zeichnet sich durch hohe Windfestigkeit, einfache Handhabung und flexibles Design aus. Perfekt für verwinkelte Außenbereiche oder als Gruppierung für großflächige Beschattung – diese Mittelmastschirme trotzen Windgeschwindigkeiten von bis zu 90 km/h. Das clevere Teleskopsystem ermöglicht das Schließen, ohne dass Möbel oder Geschirr bewegt werden müssen. Besonders in der Gastronomie geschätzt: Der Fortello ist mit kabelloser LED-Beleuchtung ausgestattet, die bis zu 10 Stunden für stimmungsvolles Licht sorgt. Die Palazzo Linie: Schutz und Eleganz für ambitionierte Projekte Für Großflächen und anspruchsvolle Außenbereiche ist die Palazzo-Linie die erste Wahl im Objektgeschäft. Ob Palazzo Style, Noblesse oder Royal – diese Schirme vereinen herausragende Windstabilität mit eleganter Ästhetik. Mit einer Spannweite von bis zu 800 cm trotzen sie Windgeschwindigkeiten von bis zu 115 km/h und schützen zuverlässig vor Sonne und kurzem Regen. Einzigartig ist das patentierte Öffnungsprinzip der Palazzo Linie: Dank ihres gegenläufigen Öffnungsmechanismus lassen sie sich je nach Schirmgröße und Modell mit nur 4 bis 19 Kurbelumdrehungen mühelos öffnen. Wer es noch komfortabler möchte, kann auf eine motorisierte Version mit intuitiver Fernbedienung setzen. Optionen wie integrierte Heizung und Beleuchtung ermöglichen eine ganzjährige Nutzung – ideal für Hotels, Restaurants und exklusive Außenbereiche. Jede Herausforderung verdient die passende Lösung Glatz weiß, dass kein Standort wie der andere ist. Besonders in Zeiten eines spürbaren Klimawandels und zunehmend extremer Wetterlagen sind maßgeschneiderte Lösungen gefragter denn je. Deswegen sind alle Schirmmodelle in verschiedenen Größen und Ausführungen erhältlich – von standardisierten Lösungen bis hin zu individuellen Maßanfertigungen – und im Windkanal getestet. Ob auf der windigen Dachterrasse oder direkt an der Küste – mit den Schirmen von Glatz bleibt jeder Platz ein sicherer Ort zum Verweilen. Glatz PALAZZO® Noblesse Dunmore House Hotel_Clonakilty Bay Irland Weitere Informationen finden Sie unter: www.glatz.com

Quelle: Glatz