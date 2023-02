area30 beim zwölften Mal noch internationaler

Die zwölfte Ausgabe der area30 vom 16. bis 21. September 2023 könnte nach derzeitigem Stand die gelungene Vorveranstaltung toppen. Denn neben mehreren Neuzugängen kommen nahezu alle Aussteller aus 2022 erneut nach Löhne ins Herz der deutschen Küchenbranche. Die erwarteten 140 Marken bzw. Unternehmen werden Interessenten aus rund 50 Ländern anziehen – Highlights wie die geplante Outdoor-Präsentation sowie die perfekte Melange aller gebotenen Services rund um das B2B-Event rücken die area30 in den Mittelpunkt von Küchenmeile A30, den Hausausstellungen und anderen Messezentren sowie der MOW.

Seit ihrer Premiere 2011 ist die area30 – Fach- und Ordermesse für Küchenstudios, den Küchen-Fachhandel, Verbundgruppen, die Großfläche sowie Projektanten und Architekten – ein Magnet der herbstlichen Messelandschaft rund um Küche und Einrichten. „Wie wichtig Messen für die Branche sind, hat sich im letzten Jahr deutlich gezeigt. Die Stimmung war ausgesprochen positiv, Besucher und Aussteller hatten Freude am lebendigen Messegeschehen. Die area30 war ein großer Erfolg und eine große Motivation für alle Beteiligten“, resümiert Kevin Göbel, Geschäftsführer und Gesellschafter von Systemceram, rückblickend auf die Veranstaltung 2022.

Das Who-is-who der Küchenbrache

Branchengrößen mit etablierten Marken und innovative Newcomer mit smarten Businessideen treffen hier in Ostwestfalen Jahr für Jahr das Who-is-who des europäischen Küchenhandels. Der von bedeutenden Marken und Marktakteuren ausgehenden Sogwirkung lässt sich kaum entziehen, entsprechend hoch sind Besuchernachfrage und Medieninteresse. Denn: „Die area30 ist eine besondere Messe! Alle wichtigen Partner aus der Küchenbranche sind vertreten“, so Yasin Karatas, Key Account Manager Clean Water Building Technologies der Rehau Industries.

Das ausgefeilte Konzept der area30 ist dabei ein Erfolgsgarant. Dies unterstreicht Lasse Naber, Geschäftsführer von Naber “Die area30 ist für uns ganz klar gesetzt – es ist die Leitmesse der Branche. Für Naber ist es die ideale Bühne unsere Produkte dem Fachpublikum zu präsentieren….” Hierzu gehören die wunderbar entspannende Wohlfühlatmosphäre trotz offensiver Kommunikation und teils intensiv geführten Geschäftsverhandlungen, die zahlreichen Services bereits vor Messebeginn, der freundliche Support dank gut gelauntem, motiviertem Personal oder die Shuttle-Dienste und natürlich die beeindruckenden Präsentationen der Aussteller plus das umfassende Rahmenprogramm. „Wir sind mit einer großen Mannschaft vor Ort und nutzten das Event für eine erfolgreiche Order und zum Netzwerken“, bestätigt Geschäftsführer Daniel Hörnes von Quooker Deutschland und betont: „Für uns ist sie alljährlich unverzichtbar und wir freuen uns schon jetzt auf den Start 2023!“

Die dann zwölfte Ausgabe der area30 glänzt mit Live-Cooking, einem wieder sicher ‚heißen‘ Ausstellerabend und der nach 2022 zweiten ‚coolen‘ Outdoor-Präsentation, zahlreichen Messerundgängen für Medienvertreter und interessierte Besucher, spannenden Blog- und live aufgezeichneten Videobeiträgen, die weit über das Messeende hinaus mit tiefgründigen Beiträgen und innovativen Produktpräsentationen weltweit ihre Fans fesseln wird.

Ernst-Martin Schaible von der Kreis lässt hierzu verlauten: „Die area30 in Ostwestfalen ist (mit den umliegenden Hausmessen) die wichtigste Plattform der Küchenbranche, um neue Dienstleistungen und Produkte einem interessierten Fachpublikum zu präsentieren. (…) Wir schätzen die durchweg positive Stimmung auf der area30 und die stets gute Fachbesucher-Frequenz. DER KREIS freut sich daher, wieder mit dabei zu sein.“

Der aktuelle Buchungsstand ist in jedem Fall überzeugend: Die area30 im Herbst 2023 wird super und hat die besten Chancen, die überraschend gut angenommene Veranstaltung des Vorjahres zu überbieten – aus qualitativer wie quantitativer Sicht. Das Team des Veranstalters Trendfairs GmbH setzt alles daran, dass die kommende area30 ein unvergessliches Erlebnis und die ideale Plattform für Kundengewinnung und -bindung, erfolgreiche Order, Neuheitenpräsentation und persönlichen Austausch bzw. Netzwerken wird.

„Die area30 ist für alle Teilnehmer ein Branchentreff auf höchstem Niveau mit tollen Kontakten. Wir von Hansgrohe freuen uns natürlich riesig auf das Messehighlight des Jahres. Gerne präsentieren wir dort, in angenehmer Atmosphäre (…) unsere Top-Neuheiten. Großes Kompliment schon heute an die Trendfairs, die es immer wieder schaffen, der Branche diese Plattform der Präsentation und Kommunikation zur Verfügung zu stellen… Danke!“ – den Worten von Hans-Joachim Kalek, Leiter Channel Management Küche von Hansgrohe Deutschland, ist wohl nichts mehr hinzuzufügen.

Facts & figures: die area30 und cube30 auf einen Blick

Produktgruppen

Abfallsysteme, Accessoires, Akustik, Arbeitsplatten, Armaturen, Badmöbel, Bänke, Dienstleistungen, Dunstabzüge, Elektrohausgeräte, Esszimmermöbel, Fachpresse, Hauswirtschaftsraum, Innenausbau, Institutionen / Verbände, Kooperationspartner, Küchenmöbel, Licht, Medien und Verlage, Möbel, Nischenrückwände, Outdoorküchen, Outdoormöbel, Smart Home, Software / IT, Spülen, Stühle, Tische, Zubehör, Zulieferer.

Termin

16. bis 21. September 2023

Weitere Informationen finden Sie unter www.area-30.de

Quelle: Trendfairs