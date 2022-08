area30 und cube30 – Das Herz der Küchenbranche 17. bis 22. September 2022 in Löhne

Gemeinsam sind die area30 und cube30 das Branchen-Event während der gesamten Küchenmeile.

Öffnungszeiten:

Samstag, 17. September bis Donnerstag, 22. September 2022,

täglich von 9.00 bis 18.00 Uhr

Jetzt kostenfrei als Fachbesucher anmelden!

unter folgendem Link: https://www.area-30.de/besucherregistrierung/



Über 130 Aussteller und Marken – der Hotspot in Ostwestfalen

Als bedeutender Teil der Küchenmeile wächst die Ausstellungsfläche der area30 nun nochmals um 20 Prozent.

Entsprechend hoch wird der Zuspruch der Fachbesucher aus Nah und Fern werden –Aussteller und Veranstalter rechnen mit dem Übersteigen alter Bestmarken seitens der deutschen und internationalen Messegäste. Die Ausstrahlungskraft der area30 zusammen mit seinem Showroom cube30 ist einzigartig. Darum wissen auch der Küchen- und Einrichtungshandel, das Handwerk, Unternehmensvertreter aus Möbel- und Elektroindustrie, der Onlinehandel und Baumärkte sowie zahlreiche Medienvertreter.

Schneller Check-in und Top Serviceleistungen

Die area30 ist perfekt vorbereitet, um Ihnen konzentrierte Gespräche und bestmögliche Geschäfte zu ermöglichen. Perfektionierte Services, wie zum Beispiel der einfache Online-Check-in, der für einen schnellen Messe-Eintritt sorgt sowie der kostenfreie Shuttle-Service, der Sie vom Parkplatz Albert-Schweitzer-Straße 13 aus direkt zum Messeeingang chauffiert, sorgen für optimale Geschäfte in exklusiver Business-Atmosphäre.

Es wird also wieder richtig spannend ab 17. September 2022 in Löhne als der „Weltstadt der Küchen“. Einerseits die vielfältigen Offerten der Aussteller, die stets hervorragende Stimmung der Fachbesucher und das große mediale bzw. öffentliche Interesse, andererseits die optimale Lage der Küchen-Branchenshow area30 und cube30, der ideale Veranstaltungszeitpunkt, die kurzen Wege, eine gute Anbindung an die Infrastruktur, perfekte Services und nicht zuletzt das virtuelle Begleitportal kuechenherbst.online verleihen dem zentralen Vertriebs- und Kommunikationsevent der Küchenbranche diese Alleinstellung!

Weitere Informationen finden Sie unter www.area-30.de

Quelle: trendfairs