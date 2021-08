area30: Volle Naber-Präsenz in Löhne und im Web

Trennwände zwischen den Tischen werden zusammen mit Desinfektionsmittel-Spendern dem hohen Hygienestandard entsprechen, den der Messeveranstalter seinerseits plant. Der erstmals in das Naber Messe-Areal integrierte Empfangsbereich dient dem Kontakt-Management: Die Standbesucherinnen und -besucher müssen hier ein- und auschecken, weil die Personenanzahl am Messestand aus Gründen der Sicherheit begrenzt ist.

Zubehör in konkreten Einbausituationen

Hochwertiges Küchenzubehör wird in seiner Vielfalt und Einzigartigkeit unmittelbar erlebbar sein: Ein Rundgang durch die Naber Produkt- und Systemwelten zeigt Sortiment-Highlights ebenso wie Elementares und Verblüffendes. Von effizienter Lüftungstechnik über effektvolle Nischenausstattung bis hin zu werthaltigem Interieur.

Virtuelle Live-Touren durch konkrete Einbausituationen sind jederzeit möglich auf naber.com/live; hier sind die Ansichten mit digitalisierten Informationen in Form von Broschüren und Videos verknüpft. Auf der Fachmesse in Löhne stehen die Naber Küchenzubehör-Experten persönlich zur Verfügung, um Funktionsweisen und ästhetische Besonderheiten zu erläutern.

Nachhaltige Lösungen in der Nasszone

In den Fokus rückt Vollsortimenter Naber in diesem Jahr den Teil der Küche, wo Wasser fließt und Abfälle für die umweltfreundliche Entsorgung getrennt werden. Das Naber Trio umfasst mit Spüle, Armatur und Abfallbehältern hoch frequentiertes Küchenzubehör, das unmittelbar Einfluss auf den Ressourcenverbrauch hat. Nachhaltigkeitsaspekte haben nichts an Relevanz eingebüßt, sondern nehmen an Dringlichkeit weiter zu.

Naber präsentiert inmitten exzellenter Einbauspülen das Keramik-Modell PickUP mit zweistufigem Spülbecken-Design für den wassersparenden kleinen Handabwasch. Im ARMATE® SERVIZIO Programm finden sich formschöne Armaturen mit energiesparender Cold Start Technologie. Und das Trennen recycelbarer Wertstoffe und kompostierbarer Bio-Abfälle vom häuslichen Restmüll gelingt auf sehr komfortable Weise mit den SELECTAkit® Behältersystemen. Sie bieten Lösungen sowohl für das Sortiermanagement der Abfälle als auch für das Aufbewahren von Utensilien, die im Alltag schnell zur Hand sein müssen.

Smartes Licht für mehr Wohnkomfort

Wie LED-Technik nicht nur für Helligkeit sorgt, sondern auch den Wechsel zwischen konzentriertem Arbeiten und wohltuender Entspannung atmosphärisch unterstützt, thematisiert Naber mittels neuer Broschüren und eines Films über das LUMICA® LIC LED-System. Die neue Informations-Vielfalt erleichtert Küchennutzern den Einstieg in die faszinierende Welt individueller Beleuchtungskonzepte. Statt verschiedene Leuchten nacheinander einzuschalten, lassen sich diese mit dem LIC LED-System gleichzeitig steuern.

Helligkeit und Lichtfarbe werden an die persönlichen Anforderungen und Vorlieben angepasst, und auch die Einbindung des Systems in eine Smart-Home-Umgebung ist technisch möglich. Sie ist die Voraussetzung dafür, dass die Leuchten und mit ihnen die Licht-Szenarien einfach per Sprachbefehl gesteuert werden. In der neu aufgelegten, 30-seitigen Produkt-Broschüre finden Küchenplaner und Fachhändler detaillierte Fachinformationen, praktische Tipps und Installationsbeispiele.

Aufbewahren mit System

Frei kombinierbare Regalmodule in geradlinig zeitgemäßem Design werden außer in der Küche vor allem im Homeoffice gebraucht. Das YouK Regalsystem in wandhängender Variante oder stehend mit optionalem Stellfuß passt sich flexibel an sich verändernde Arbeitsbedingungen an. Gefertigt aus Stahl und farblich zu Schwarz matt veredelt, sind die Rahmenelemente in fünf Höhen und zwei Tiefen erhältlich – mit zwei bis sechs Ablageaufnahmen. Daraus ergeben sich immens viele Kombinationsmöglichkeiten bei perfekter Verarbeitung und überzeugender Stabilität.

Im Badezimmer ist Zubehör gefragt, das durch seine exzellente Gebrauchsqualität die alltäglichen Routinen wirksam unterstützt. Die neue, rund 90 Seiten starke Naber Bad-Zubehör Broschüre zeigt hoch flexible Systeme für mehr Effizienz beim Aufbewahren in Schränken, Schubladen und offenen Regalen. Atmosphärische Faktoren wie Formen, Farben und Materialien spielen auch bei den ausgewählten Waschbecken und Armaturen eine wichtige Rolle. Zusammen mit brillanter Lichttechnik entstehen Räume für die versierte Körperpflege und angenehme Ruhephasen.

TABLON® Interieur fürs Genießen und Arbeiten

Formvollendetes Interieur präsentiert Naber für den Küchen- und Essbereich sowie fürs Homeoffice. Die farblich markant und zugleich dezent gestalteten Hocker und Stühle des TABLON® Programms bieten Sitzkomfort bei hoher Stabilität. Im Sortiment sind unkomplizierte Modelle mit offener und geschlossener Rückenlehne, mit Stahlrohr- und Echtholzgestellen sowie mit Leder-, Kunstleder- und Stoffpolsterungen inklusive spezieller wasser- und schmutzabweisender Stoffe. Auch eine attraktive Modellreihe für den Einsatz in Innenräumen und im Freien kann entdeckt und inspiziert werden.



Naber Tablon

Die Tisch- und Bankgestelle verkörpern individuelle Einrichtungslösungen, die nach Kundenanforderungen meisterhaft gebaut werden. Neben die schlichte Eleganz edelstahlfarbiger Gestelle treten stilprägende Modelle in Schwarz matt. TABLON® Interieur bietet großartiges Design für kurze Snacks, konzentriertes Arbeiten und gemütliches Beisammensitzen.

Quelle: Naber