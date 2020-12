AROMEA AIRDESIGN: Raumdüfte für ein Wellness-Feeling

In der Weihnachtszeit und wenn das Wetter draußen kalt und grau ist, will man es sich in den eigenen vier Wänden besonders gemütlich und angenehm gestalten. Düfte entscheiden über unser Unterbewusstsein, das wiederum von Erinnerungen und Erlebnissen geprägt ist. Soll sich ein Mensch wohlfühlen, muss er seine Umgebung riechen können. Hier startet Aromea mit Duftmarketing & innovativen Duftlösungen für B2B, wie Handel, Hotels, SPAs, Gastronomie, Bars, Büros, und mit dem neuen, kleinen, kompakten Aromea Aera nun auch für das eigene Zuhause oder kleinen Räumen in Beauty- und Wellness-Bereichen. Aromea Airdesign verwendet ausschließlich sehr hochwertige Düfte, die natürlich, hypoallergen, nachhaltig und ohne Rückstände sind und mit dem perfekten Zerstäuber, dank der speziell entwickelten AirQ-Technologie, für ein angenehmes Wellness-Feeling sorgen.

AROMEA AERA – jetzt mit wohlriechenden Weihnachtsdüften

Festlich, stimmungsvoll und gemütlich: Weihnachten steht wieder vor der Tür! Zeit der Deko ein weihnachtliches Update zu verleihen. Verwandeln Sie Ihr Zuhause in ein kleines Weihnachtswunderland! Ihr Zuhause soll Ihre persönliche Wohlfühloase sein, die sowohl ästhetisch als auch behaglich wirkt. Mit Aromea Aera bringen Sie den Duft von Weihnachten nach Hause.

Franz Planegger (im Bild links) und Peter Wieser (im Bild rechts) sind die Geschäftsführer und Masterminds bei Aromea Airdesign. Zusammen mit ihrem großartigen Team sind sie für Kunden der führende Anbieter für maßgeschneiderte Duftlösungen.

