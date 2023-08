Aus der Praxis – für die Praxis: Ostermann mit drei neuen Katalogen

Wie in allen kreativen Berufen ist auch für Tischler/Schreiner regelmäßige Inspiration wichtig. Aus diesem Grund werden die Ostermann-Kataloge von Kunden immer wieder gerne in die Hand genommen. Beim Blättern durch die mehrere hundert Seiten starken Nachschlagewerke findet man schließlich immer wieder neue Produkte oder Ideen. Als Service und zur Inspiration für seine Kunden hat das Unternehmen mit großem Aufwand eine Neuauflage für das starke Trio erarbeitet. Zusätzlich findet man alle drei Nachschlagewerke auch als Blätterkatalog im Downloadbereich auf www.ostermann.eu.

Drei Kataloge. Ein Ziel: perfekter Service

Die Aufteilung der Kataloge orientiert sich wie schon bei der vorausgegangenen Auflage an den drei elementaren Prozessen im Möbelbau: der Planung, der Gestaltung und der praktischen Arbeit in der Werkstatt. Dementsprechend lauten auch die Titel der Neuauflage wieder Technische Planung (kurz TP), Kreative Gestaltung (kurz KG) und Kanten | Praktische Verarbeitung (kurz PV).

TP: Technische Planung

Der neue schwarze Katalog heißt Technische Planung [TP]. Hier erhält man alle Informationen, die man für die Planung, Konstruktion und technische Ausführung moderner Möbel benötigt. Dazu zählen neben technischen Detailinformationen zu den zahlreichen Beschlägen auch Artikel für die Küchen- und Badausstattung. Die Ostermann-Experten empfehlen: Der Katalog Technische Planung [TP] mit allen technischen Details liegt am besten im Büro, in dem die Projekte geplant werden.

KG: Kreative Gestaltung

Der neue graue Katalog heißt Kreative Gestaltung [KG]. Hier findet man Designartikel wie Griffe und Möbelleuchten oder Oberflächen für die Möbel- und Wandgestaltung. Er ist ideal, um in der Ausstellung oder vor Ort beim Kunden die vielen Designoptionen zu präsentieren.

PV: Kanten | Praktische Verarbeitung

Der neue rote Katalog heißt Kanten | Praktische Verarbeitung [PV]. Hier gibt es nicht nur Europas größtes sofort verfügbares Kantensortiment und viele Hintergrundinformationen zum Thema Kante, sondern auch gleich den passenden Werkstattbedarf, wie Klebstoffe und Reiniger. Wie ist die ideale Verarbeitungstemperatur für meinen Kleber? Welche Oberflächen kann ich mit dem Produkt reinigen? Mit diesen Detailinfos ist der neue Katalog perfekt für die Werkstatt.

Was ist neu? Was ist anders?

Zunächst einmal findet man in allen drei Katalogen viele neue Produkte. Im Katalog [PV] sind das zum Beispiel erstmalig die neuen Kanten aus Linoleum. Im Katalog [KG] erwarten die Leser neue Oberflächen, wie zum Beispiel Moos, mit denen sich naturnahe Wände gestalten lassen. Ein Blick in den Katalog [TP] lohnt sich allein schon, um sich die zahlreichen Möglichkeiten bei der Auswahl von Schubkastensystemen anzusehen. Mit dabei sind jetzt auch die Systeme AvanTech You von Hettich und Vionaro von Grass. Hervorzuheben sind zudem die Inspirationsseiten im Katalog Kreative Gestaltung [KG], auf denen mit Hilfe der Ostermann-Produkte verschiedene Räume gestaltet wurden. Es gibt also viel zu entdecken!

Die neuen Kataloge von OSTERMANN

Quelle. OSTERMANN