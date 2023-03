Ausstellerboom im Segment „Wasser“ und neue „innovation area“

Die Fachmesse area30 sowie die Küchenmeile A30 stehen im September jeden Jahres im Mittelpunkt von Entscheidern der Küchenbranche aus Deutschland und Europa. Messeveranstalter Trendfairs hat für das Businessevent im Messezentrum Löhne bisher rund 140 Aussteller begeistern können. Die zwölfte Ausgabe vom 16. bis 21. September 2023 wird damit die Vorveranstaltung toppen, was nicht zuletzt an neuen Schwerpunkten und hoher Internationalität auf Ausstellerseite liegt.

Die area30 erwartet als zentrale Orderplattform für Küchenstudios, den Küchen-Fachhandel, Verbundgruppen, die Großfläche sowie Projektanten bzw. Architekten/Innenarchitekten wieder zahlreiche Stamm-Aussteller und wichtige Protagonisten der Branche. In diesem Jahr erhalten Start-Ups einen eigenen Auftritt.

Fachbesucher dürfen wieder Unternehmen und Markenführer wie Amica und Avitana, Berbel, Compusoft, Dinger Stone, Horst Vogt, Küchentreff, Naber und Novy, Oranier, Plasmamade, Quooker, SHD, Silverline, Spekva sowie Strasser begrüßen.

Berbel-Geschäftsführer, Karl von Bodelschwingh, bekennt: „Seit Jahren ist die area30 für uns die Leitmesse schlechthin – hier treffen sich B2B auf höchstem Niveau – wir können mit unglaublich vielen Fachhandelspartnern den Austausch zu Neuheiten, Trends und Anforderungen führen.“

Zahlreiche Neuaussteller und Rückkehrer erwartet

Neben diesen Stamm-Ausstellern werden zahlreiche Neuaussteller und Rückkehrer erwartet, von denen hier nur ein Teil genannt werden kann: AAT Alber Antriebstechnik (Cargo-Master), Clage, Der Kreis, DVA Sanitary Ware, E-O-Plus, Guangdong Cresheen Smart Home, Jäschke Arbeitsplatten, LMW-Leichtmetallguss, Meisterdesk, Naturstein H. Risse, O+F Design, Stadler Edelstahl und Ukinox. Unter diesen Premierengästen sind auch smarte Start-Ups zu finden, die erstmals mit einem eigenen Ausstellungsbereich „innovation area“ auf der kommenden area30 aufgewertet werden. „Wir haben in 2022 das erste Mal auf der area30 am Start-Up-Space teilgenommen. Für Garantiemax war das ein genialer Erfolg. Im dritten Jahr nach unserem hervorragenden Markteintritt in die Küchenindustrie, konnten wir somit auf der Fachmesse direkten Zugang zu unserer Zielgruppe, unseren Händler, Verbänden und wichtigen Kooperationspartner finden…. Darüber hinaus waren wir begeistert von der genialen Messe in coolem Ambiente und tollem „rund-um-Service“…“ lassen David Finkler, Gründer und CEO und Marcel Scholle, Gründer und CSO von Garantiemax verlauten.

Diese Innovationsfläche erlaubt, sich auf fokussierendem Raum mit einheitlicher Gestaltung zu präsentieren. Die schlüsselfertigen Teilnehmerflächen mit All-In-Services sind dafür konzipiert, dass sich Newcomer der Branche vorstellen und dank der Anziehungskraft der erfolgreichen area30 schnell umfangreiche Geschäftskontakte generieren können. Die zugehörige Bar gibt zudem Platz zum Netzwerken und Austauschen, für Kreativität – und natürlich hin und wieder für kurze Erholung vom Business. Auf einer Bühne, mitten in der „innovation area“, werden während der Messetage einige interessante Diskussionen und Vorträge zu spannenden Themen gespielt.

Dank internationaler Big-Player entfaltet insbesondere der E-Gerätebereich geradezu magnetische Anziehungskraft bei den Messegästen. Die Konzerne Haier, Midea und Samsung stehen dafür stellvertretend.

„Für uns ist die area30 eine optimale Plattform, um zu zeigen, dass Samsung als Vollsortimenter fest etabliert ist und zur Spitze der relevanten Marken im deutschen Markt für Haushaltsgeräte gehört“, bekräftigt Silke Eckstein als Head of Sales Built-in Home Appliances von Samsung.

Von allen Besuchern und sicher vielen Mitausstellern begrüßt werden wird, dass die gesamte Produktwelt „Wasser“ umfassend wie nie Flagge zeigt. Mit dabei sind A.S.K., Hansgrohe, Hytecon, KWC, Naber, Reginox, Rehau, Sagmüller + Rohrer, Schock, Systemceran, Villeroy & Boch sowie Vogt.

„Für uns ist die area30 alljährlich unverzichtbar und wir freuen uns schon jetzt auf den Start in 2023“ – klare Worte von Quooker-Chef, Daniel Hörnes, dessen Haus ebenfalls im Segment „Wasser“ mit attraktiven Produktinnovationen aufwarten wird. 2023 stellt zudem Grohe, der Rückkehrer, auf der Neuheiten-Plattform area30 aus. Nicht neu dabei, jedoch erstmals mit neuen Produkten im Bereich Armatur und Spüle, wird das Unternehmen Falmec sein.

Facts & figures: die area30 auf einen Blick

Produktgruppen

Abfallsysteme, Accessoires, Akustik, Arbeitsplatten, Armaturen, Badmöbel, Bänke, Dienstleistungen, Dunstabzüge, Elektrohausgeräte, Esszimmermöbel, Fachpresse, Hauswirtschaftsraum, Innenausbau, Institutionen / Verbände, Kooperationspartner, Küchenmöbel, Licht, Medien und Verlage, Möbel, Nischenrückwände, Outdoor-Feuerstätten, Outdoorküchen, Outdoormöbel, Smart Home, Software / IT, Spülen, Stühle, Tische, Zubehör, Zulieferer.

Termin: 16. bis 21. September 2023

Den Messefilm finden Sie unter www.area-30.de/besucher/filme

Weitere Informationen finden Sie unter www.area-30.de

Quelle: trendfairs