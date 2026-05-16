„Austria’s Next Küchenchef:in 2026“: Karl Schauenstein holt den Sieg in Linz

v.l.n.r. Ewald Marschallinger (CEO DAN KÜCHEN), Evren Aksoy (Geschäftsführer Beko Austria AG), Sieger Austria’s Next Küchenchef:in Karl Schauenstein, Julia Steiner (CvD SPAR Mahlzeit!) und Moderatorin Patricia Kaiser © Diana Ryzhevska

Mit einem Mohnkuchen nach dem Rezept seiner Oma überzeugte er die Jury in einer hochkarätig besetzten Backchallenge und sicherte sich den Titel 2026. Diese Sonderausgabe markierte zudem einen neuen Höhepunkt für das Format und gilt als bislang stärkste Edition der Reihe. Getragen von der Zusammenarbeit zwischen elektrabregenz, SPAR Mahlzeit! und DAN KÜCHEN verzeichnete der Wettbewerb eine deutlich gestiegene Beteiligung sowie erhöhte öffentliche Wahrnehmung und inhaltliche Qualität. Die Showküche in Linz wurde dabei zum Zentrum eines Formats, das kulinarische Nachwuchsförderung mit Innovation, Küchentechnologie und Design verbindet.

Karl Schauensteins Siegertorte nach dem Rezept seiner Oma © Sarah Helmanseder

Fünf Teilnehmer:innen stellten sich der diesjährigen Backchallenge und präsentierten ihre eigens entwickelten Rezeptideen vor der Jury. Im Mittelpunkt standen neben Geschmack und handwerklicher Präzision vor allem Kreativität, persönliche Handschrift und die Fähigkeit, individuelle Geschichten in moderne Backkreationen zu übersetzen. Die Bandbreite der Arbeiten reichte von zeitgemäßen Interpretationen klassischer Torten über fruchtbetonte Dessertvariationen bis hin zu regional inspirierten Rezepten. Die durchgehend hohe Qualität der Beiträge wurde von der Jury als prägendes Merkmal dieser Ausgabe betont.

Fünf Teilnehmerinnen stellten sich der diesjährigen Backchallenge und präsentierten ihre eigens entwickelten Rezeptideen vor der Jury_c_Diana Ryzhevska

Starke Partnerschaft prägt Rekordjahr

Erstmals wurde das Format in Linz als gemeinsames Projekt von elektrabregenz, SPAR Mahlzeit! und DAN KÜCHEN umgesetzt. Damit bündeln drei starke Marken ihre Kompetenzen in den Bereichen Küchentechnologie, Handel sowie Küchendesign und fördern gemeinsam kulinarische Nachwuchstalente in Österreich. „Man sieht in diesem Format sehr direkt, wie viel Können, Kreativität und Technik heute in moderner Küche zusammenkommen“, sagte Evren Aksoy, Geschäftsführer der Beko Austria AG.

Juryentscheidung nach intensiver Verkostung

Bewertet wurden die Beiträge nach Geschmack, Konsistenz, Präsentation und handwerklicher Umsetzung. Durch das Programm führten Model und elektrabregenz-Markenbotschafterin Patricia Kaiser sowie Margit Anglmaier, Head of Marketing der Beko Austria AG. „Die durchgehend hohe Qualität hat die Entscheidung anspruchsvoll gemacht“, sagte Sylvia Harasser, Chefredakteurin des SPAR Mahlzeit! Magazins. Auch Ewald Marschallinger, CEO von DAN KÜCHEN, hob das Niveau der Teilnehmer:innen hervor: „Das Format zeigt, welches Potenzial im kulinarischen Nachwuchs steckt.“ Am Ende entschied sich die Jury für Karl Schauenstein.

Bewertet wurden die Beiträge nach Geschmack, Konsistenz, Präsentation und handwerklicher Umsetzung © Sarah Helmanseder

Auszeichnung und Ausblick

Karl Schauenstein erhält als Sieger eine DAN Küche inklusive elektrabregenz Geräte und Montage im Wert von rund 8.000 Euro sowie SPAR Einkaufsgutscheine im Wert von 500 Euro. Die nächste Ausgabe von Austria’s Next Küchenchef:in findet am 25. Juni 2026 in Wien in der elektrabregenz Showküche statt und führt die erfolgreiche Entwicklung des Formats konsequent fort.

Über das Format

„Austria’s Next Küchenchef:in“ wurde ins Leben gerufen, um kulinarische Nachwuchstalente in Österreich zu fördern und die Verbindung von Innovation, Design und moderner Küchentechnologie sichtbar zu machen. Im Zentrum der diesjährigen Ausgabe steht die Weiterentwicklung des Backens als kreatives Handwerk.

Weitere Informationen finden Sie unter www.elektrabregenz.com

Quelle: Beko Austria AG

Bild04: Die Bandbreite der Arbeiten reichte von zeitgemäßen Interpretationen klassischer Torten über fruchtbetonte Dessertvariationen bis hin zu regional inspirierten Rezepten © Sarah Helmanseder