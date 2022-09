Avitana auf der area30: atme! – Einladung zu spannenden Fachvorträgen über Kaltplasma und frische Luft

Das Team von Avitana freut sich auf Ihren Besuch auf Messetand D11 unmittelbar am Foyer der Messe und präsentieren Ihnen gern die Neuentwicklungen sowie interessante Einsatzoptionen der aira-Filterfamilie.

Ganz besonders ist es dem Team von Avitana in Vergnügen, Sie auf zwei spannende Fachvorträge am Abend des Messemontags hinzuweisen. Am 19. September ab 18 Uhr erleben Sie live auf dem Stand die Professoren Dr. Ronny Brandenburg vom INP Leibniz-Institut für Plasmaforschung und Technologien in Greifswald sowie Dr.-Ing. Thomas Hartmann vom ITG Institut für Gebäudeausrüstung in Dresden.

Die profilierten Wissenschaftler widmen sich in ihren kurzweiligen Referaten dem Themenkreis Kaltplasma, Umluft und Energieeffizienz. Darin wird auch deutlich, dass Avitana-Produktlösungen für hygienische und frische Atemluft sogar dem Geldbeutel Gutes tun.

Bis auf ein Wiedersehen in Löhne auf der area30!

Quelle: Avitana