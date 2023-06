Avitana: Christoph Sunderbrink übernimmt Benthaus-Vertrieb für Deutschland und die Schweiz

Der großartige Markterfolg der hochwertigen Muldenlüfter und Induktionskochfelder von Benthaus in den strategischen Verkaufsgebieten Deutschland und der Schweiz beförderte die Entscheidung, den Vertrieb unter dem Dach von Avitana auszugliedern und eigenständig fortzuführen. Ab 1. Mai übernimmt Sunderbrinks Südhügel Consulting (Bad Oeynhausen) diese Aufgabe.

Die langjährige Vertriebserfahrung von Christoph Sunderbrink kommt Benthaus optimal zugute. Deshalb wird – mit Unterstützung des Vertriebsteams von Chuchi-Arena in der Schweiz, wo gerade ein neuer Showroom für Benthaus entsteht, sowie kommenden Messeauftritten wie auf der Area30 in Löhne (Stand B41) – in den Kernmärkten Deutschland und Schweiz schnell und umfassend eine noch wirksamere Penetration erwartet. Sunderbrink unterstützt zudem das Unternehmen Avitana im Marketing weiter, welches sich künftig noch intensiver um Entwicklung und Ausbau der eigenen Produktpalette kümmern wird.

Der Name Benthaus steht für Wertigkeit, Stil, Innovation, Effizienz und Nachhaltigkeit. Intelligent gesteuerte Benthaus-Kochfelder werden „Made in Germany“ in engagierter Handarbeit entwickelt, produziert und gefertigt. Zertifizierte Zubehörteile stammen von marktführenden Zulieferern aus der Umgebung, kurze und persönlich betreute Lieferketten sind damit gewährleistet. Benthaus-Muldenlüfter können in Umluftsysteme integriert und mit Plasmafiltern von Avitana ausgeliefert werden. Alle Produkte dieser Marke werden hochwertig oberflächenveredelt, ihr Design sorgt für ideale Erkennbarkeit der Steuerungssignale auch bei starkem Lichteinfall.

Christoph Sunderbrink – hier an der Benthaus-Kollektion zur Fachmesse Küchenwohntrends 2023 in Salzburg – übernimmt mit seiner Firma Südhügel Consulting ab 1. Mai den Deutschland- und Schweiz-Vertrieb dieser Hochwert-Marke für Induktionskochfelder und Muldenlüfter.

Weitere Informationen finden Sie unter www.avitana.de

Quelle: Avitana/Foto: benthaus.kitchen