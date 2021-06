Avitana GmbH: Showroom und Schulungscenter in Herford öffnet zum 1. Juli

Erst seit wenigen Jahren, dafür überaus erfolgreich, entwickelt und vertreibt Avitana weltweit innovative Plasma-Filtertechnik. Im Bereich Luftabsaugung in der Küche werden alle Produkte bekannter Hauben- bzw. Muldenlüfter-Hersteller bedient. Nun hat das Unternehmen seinen Firmensitz im nordrhein-westfälischen Herford mit einem neuen Showroom flächenseitig verdoppelt und zeigt in attraktivem Umfeld sein ständig wachsendes Produktspektrum in verschiedenen Anwendungen.

Neue Hausaustellung von Plasma-Filterhersteller Avitana mit Applikationen in verschiedenen Absaugsysteme

Im Großraum zwischen den norddeutschen Städten Verl, Vlotho und Osnabrück schlägt das Herz der deutschen und mutmaßlich europäischen Küchenmöbelindustrie. Mehrere tausend Küchen mit moderner, hochwertiger Ausstattung verlassen täglich die hier ansässigen Betriebe. Viele Zulieferer, Zubehörausstatter und Dienstleister sind in der Region mit der Kreisstadt Herford im Zentrum ansässig.

Reger Gedankenaustausch anlässlich von Vertreterversammlung und Preview des Showrroms am 22. Juni

Hierzu zählt das erst 2018 gegründete Unternehmen Avitana GmbH, welches ausgehend von seinen Erfahrungen und herausragendem Standing in der Küchenbranche inzwischen auch Kunden aus den Sektoren Büro, Wohnmöbel, Licht und öffentliche Infrastruktur mit moderner, effizienter Plasma-Filtertechnik beliefert. Besonders stark nachgefragt sind die Produktfamilien Aira Rondo, Plano und Quadro.

Seinen Firmensitz in der den Stadtring prägenden Berliner Straße hat das Start-up jetzt um eine umfassende Produktausstellung erweitert. Der Showroom, in dem alle aktuellen Modelle präsentiert werden, dient zudem als Schulungs- und Weiterbildungszentrum, als Kunden-Servicezentrale und als experimentelles Labor für kundenspezifische Wünsche oder zur Produkt-Weiterentwicklung. Die neue Ausstellung umfasst mit Besprechungsräumen 120 Quadratmeter und öffnet zum 1. Juli für den Fachbesucher-Verkehr.

Produktschulungen sind ein wesentlicher Schwerpunkt der Arbeit im neuen Servicecenter

Insgesamt 120 Quadratmeter umfassen die neuen Räumlichkeiten von Avitana in der Herforder Berliner Straße 17

Quelle: AVITANA