AXOR und hansgrohe auf der ISH 2025

Riesenerfolg auf der ISH 2025

Von Design-Highlights für den Duschplatz, wie die extrem flache Aufputz-Showerpipe von Raindance Alive, über bahnbrechende Innovationen am Waschplatz wie Avalegra, die Kombination aus Waschtisch und Armatur, bis hin zum ersten Dusch-WC der Marke hansgrohe: LavaPura Element. All das und noch vieles mehr konnten Besucher unseres Standes in Frankfurt bestaunen und mit den Experten unserer Marke vor Ort besprechen.

AXOR Highlights

Mit der AXOR ShowerSphere von Antonio Citterio und ihrem einzigartigen elliptischen Design präsentiere die Designmarke der Hansgrohe Group ein wahres Dusch-Highlight. Dieses und weitere innovative Neuprodukte konnten Besucher der ISH Frankfurt live erleben.

Weitere Informationen finden Sie unter www.hansgrohe.at und unter www.axor-design.com/at/

Quelle. Hans Grohe