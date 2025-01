Badenia Bettcomfort auf der Heimtextil in Frankfurt

„Wir haben Messebesucher mit innovativen Bettwaren und neuen Matratzenkonzepten überrascht.“ , begeistert sich Rainer Brockmöller als Geschäftsführer der EuroComfort Group. Erstmalig wurde eine internationale Bettwarenserie der Marke irisette gezeigt. Darüber hinaus präsentierte das Unternehmen neue, ansprechenden Boxspringbetten-Designs, die direkt in allen Farbnuancen mit Hilfe des Konfigurator erlebbar werden.

Heimtextil Messehighlights

Brinkhaus Steppbett Airfill Softtouch

Als besonderes Messehighlights insbesondere vor dem Hintergrund von Preiserhöhungen im Daunensegment präsentierte Badenia mit dem neuen Brinkhaus Steppbett Airfill Softtouch eine mögliche Alternative. „Das Steppbett Airfill Softtouch fühlt sich zum Verwechseln ähnlich kuschelig weich wie Daune an und könnte deshalb auch als vegane Daune bezeichnet werden“, erklärt der Badenia Bettcomfort Geschäftsführer Timo Sinz. Verantwortlich für das außergewöhnliche Schlaferlebnis ist die Marken-Funktionsfaser Airfill Softtouch, die in der gleichnamigen neuen Brinkhaus Bettwaren Kollektion verarbeitet wurde. Brinkhaus Airfill Softtouch Steppbetten besitzen eine hohe Wärmehaltung, sind extrem atmungsaktiv und fördern ein gesundes, trockenes Schlafklima.

Brinkhaus Steppbett Bauschi Klimazone

Nicht Einschlafen zu können, weil die Füße einfach nicht warm werden wollen – dies Problem ist den meisten Frauen bestens bekannt, aber auch so mancher Mann ist betroffen. Das innovative „Upgrade“ der renommierten Brinkhaus Körperzonensteppung, die das Steppbetten-Sortiment Bauschi erfahren hat, kann Abhilfe schaffen. Das Upgrade besteht in einem ergänzenden Klimazonen-Faktor, der dafür sorgt, dass jede Körperpartie nach eigenen Bedürfnissen warm gehalten wird. Von der Schulterzone in Richtung Fußzone wurde die Körperzonensteppung der Bettdecke zusätzlich mit progressiv ansteigendem Faserfüllvolumen versehen. Davon profitiert im besonderen Maße die Fußzone der überarbeiteten Körperzonensteppung mit dem besonderen Effekt: Schneller warme Füße!

Brinkhaus Steppbett BAUSCHI Klimazone sorgt für warme Füße

Brinkhaus Steppbett Modal

Das innovative Steppbettenprogramm mit einem Bezugsmaterial aus Modalgewebe ist hoch atmungsaktiv, sehr hautsympathisch und besitzt zudem temperaturregulierende Eigenschaften. Viele kennen und schätzen die besonderen Eigenschaften von Modal durch Kleidungsstücke, die direkt auf der Haut getragen werden wie z. B. Unterwäsche und Nachtwäsche. Modal überzeugt durch unvergleichlich angenehme Weichheit, ist obendrein sehr strapazierfähig und langlebig. Dabei wird Modal aus Zellulosefasern hergestellt, deren Gewinnung umweltfreundlich und nachhaltig ist, denn Modal entsteht aus Buchenholz. Das Brinkhaus Steppbettenprogramm Modal bietet unvergleichlichem Schlafkomfort zum Wohlfühlen.

Brinkhaus Steppbett Alpaka

Das luxuriöse Brinkhaus Steppbett Alpaka ist mit 100 % feinstem Alpakahaar gefüllt, das zu den Edelhaaren zählt. Jede Faser der Alpakawolle besitzt isolierende Hohlräume. Sie sind der Grund für die perfekte Wärmeregulation und das leichte Gewicht des Materials. Auch für Allergiker ist die Alpakafaser wegen des geringen Lanolingehalts gut verträglich. Die Fasern sind außerdem angenehm weich, antistatisch und geruchsneutral.

Brinkhaus Kissen Dream Zone

Das innovative Dream Zone Kissen ist in sechs Zonen unterteilt, die gezielt für die ergonomische Entlastung und Entspannung der Kopf- und Nackenpartie entwickelt wurden. Ob in Rücken- oder Seitenlage, das Kissen positioniert und unterstützt eine körpergerechte, perfekte Schlafposition während der gesamten Nacht und sorgt für ein unvergleichlich, entspanntes Schlaferlebnis. Das Brinkhaus Kissen Dream Zone ist wahlweise mit Baumwoll oder Modal-Gewebe erhältlich.

Internationale Bettwarenserie der Marke irisette

Erstmalig wurde eine neuentwickelte internationale Bettwarenserie der Marke gezeigt, die am Messestand direkt durch einen chinesischen Partner präsentiert wurde und aus innovativen Produkten und Verpackungslösungen der Marke irisette bestehen wie z.B. eine Cooling Decke, ein Evolon-Programm bestehend aus Matratzen und Kissen mit Milbensperre bzw. ein einzigartiges Butterfly-Kissen.

Neuheit im Matratzensegment: irisette Bodytech / Thermotech

Die Marke irisette stellte mit den Matratzenkonzepten Bodytech und Thermotech eine bahnbrechende Neuheit im Bereich Schlafkomfort vor. Beide Matratzenkonzepte zeichnen sich durch eine thermoregulierende Auflage aus hochwertigem Viscoschaum aus, die eine perfekte Anpassung an die Körperkonturen ermöglicht und gleichzeitig für ein angenehmes Schlafklima sorgt. Durch die bewährte Rhombo-therm Stanzung wird zusätzlich die Elastizität gefördert und die Belüftung der Matratze optimiert.

Besondere Merkmale der neuen irisette Matratzen sind der asymmetrische Kernaufbau der Bodytech-Serie, der in Wellenform gegliedert ist und somit für unterschiedliche softe Schulterzonen sorgt. Diese innovative Struktur passt sich optimal an verschiedene Körperformen an und bietet so eine besonders ergonomische Unterstützung, die den Schlafkomfort auf ein neues Level hebt.

„Mit den Konzepten Bodytech und Thermotech setzen wir neue Maßstäbe in der Schlaftechnologie. Beide Serien erfüllen höchste Ansprüche der heutigen Schlafkultur, verbinden außergewöhnlichen Komfort mit einer modernen, ansprechenden Optik und machen die Matratzen zu einem echten Blickfang am POS“, erklärt Ralf Werner, als verantwortlicher Vertriebsleiter der Sparte.

Die Matratzen sind nicht nur ein technisches Meisterwerk, sondern auch optisch ein Highlight. Ihre moderne Gestaltung und die innovative Technik kommen sowohl im stationären Handel als auch im Online-Bereich bestens zur Geltung. Die Produkte bieten nicht nur eine Lösung für den individuellen Schlafkomfort, sondern auch eine überzeugende Präsentation im Verkaufsraum.

Save the Date: Neueröffnung der neuen Schaumproduktion im Oktober 2025

Die Unternehmensgruppe nutzte die Heimtextil um Geschäftspartner über die Eröffnung des neuen Werks der TB Foam Solutions zur Schaumproduktion in Leszno, Polen Anfang Oktober 2025 zu informieren. Besonders interessant: Hier werden in Zukunft nicht nur herkömmlich PUR-Weichschäume produziert, sondern auch Polyole aus Recyclingmaterialien eingesetzt. Um diese Versorgung sicherzustellen, will TB Foam Solutions am Standort eine Anlage für das Polyol-Recycling errichten. Insgesamt werden 35 Mio. Euro in das die neue Produktionsstätte investiert und zusätzlich 5 Mio. Euro für das Recycling von Polyolen . „Damit setzen wir ein positives Signal für 2025 im Bewusstsein, dass das Jahr 2024 ein schwieriges Jahr für die gesamte Branche war und die Herausforderungen größer werden“ , fasst Thomas Bußkamp als CEO der EuroComfort Group zusammen.

Die neue Schaumproduktion der TB Foam Solutions in Leszno, Polen wird Anfang Oktober 2025 eröffnet

Produktionsstandort Leszno wird auf regenerative Energieressourcen umgestellt

Im polnischen Leszno, dem größten Produktionsstandort der EuroComfort Group mit einer bebauten Fläche von 208.000 m², sind weitere Investitionen zur nachhaltigen Energiegewinnung in Planung. Ziel ist es, bis Ende 2026 den Standort energetisch zu 100% auf regenerative Ressourcen umzustellen. Photovoltaik-Anlagen mit einer Gesamtleistung von etwa 10 Megawatt, Energiespeicher mit einer Kapazität von 20 MWH, Hochtemperatur Wärmespeicher und Blockheizkraftwerke mit Holzvergasertechnik gehören zum nachhaltigen Energiegewinnungskonzept. Bereits Mitte 2025 geht eine Holz-Pelletieranlage mit 3.000 to Jahreskapazität in Betrieb, die ausschließlich mit Resten aus der eigenen Holzverarbeitung gespeist wird.

„Wir stellen uns den neuen Herausforderungen der Zukunft und planen weiterhin antizyklische Investitionen, insbesondere auch in den Ausbau hocheffizienter Logistik-Lösungen, die auf der Messe ein großes Thema waren, so Thomas Bußkamp abschließend.

Quelle. EuroComfort Group