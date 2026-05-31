Balsan stärkt seine Präsenz in Österreich und Deutschland

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Mit mehr als 25 Jahren Erfahrung, insbesondere im Bereich Bodenbeläge, wird Martin Multhaupt die Kunden aus den Bereichen Großhandel, Architektur und Design sowie die Vertriebspartner in diesen strategischen Märkten begleiten – insbesondere in den Bereichen Büro und Hotellerie.

Das Team für Deutschland & Österreich steht Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung, um Ihnen die neuesten Kollektionen und maßgeschneiderten Konzepte vorzustellen und in Lösungen umzusetzen. Vereinbaren Sie gerne einen persönlichen Termin.

Martin Multhaupt , Country Manager Germany & Austria

martin.multhaupt@balsan.com
+49 160 95691573

Weitere Informationen finden Sie unter www.balsan.com
Quelle: Balsan

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