Balsan stärkt seine Präsenz in Österreich und Deutschland

Mit mehr als 25 Jahren Erfahrung, insbesondere im Bereich Bodenbeläge, wird Martin Multhaupt die Kunden aus den Bereichen Großhandel, Architektur und Design sowie die Vertriebspartner in diesen strategischen Märkten begleiten – insbesondere in den Bereichen Büro und Hotellerie.

Das Team für Deutschland & Österreich steht Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung, um Ihnen die neuesten Kollektionen und maßgeschneiderten Konzepte vorzustellen und in Lösungen umzusetzen. Vereinbaren Sie gerne einen persönlichen Termin.

Martin Multhaupt , Country Manager Germany & Austria



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Quelle: Balsan