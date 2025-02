Bauen+Wohnen Salzburg 2025: Im Mittelpunkt der Branche!

„Die erste Bauen+Wohnen Salzburg unter der Führung der Messezentrum Salzburg GmbH war ein voller Erfolg. Durch ein engagiertes Team konnte das Format sehr gut weiterentwickelt werden. Wir haben in den vier Tagen viel positives Feedback erhalten, obwohl die Baubranche in Summe zwar zuversichtlich ist, aber trotzdem unter der konjunkturellen Schwäche leidet. Gut zu spüren war die Nachfrage für anstehende Sanierungen im privaten Bereich und der Fokus auf qualitativ hochwertige Produkte im Einrichtungssegment.“ , resümiert Geschäftsführer DI (FH) Alexander Kribus.

Erfolgreiche Beratungsstraße: Experten-Tipps mehr gefragt denn je

In den vier Messetagen konnte die Beratungsstraße im Messezentrum Salzburg zahlreiche Besucher mit individuellen Beratungsgesprächen überzeugen. Interessierte nutzten die Gelegenheit, sich von den Experten wertvolle Tipps und Lösungen zu Themen wie Energieeffizienz, Wohnbauförderung und nachhaltigem Bauen zu holen. Ein voller Erfolg, der zeigt: Maßgeschneiderte Beratungen und zukunftsorientierte Lösungen sind mehr gefragt denn je.



Landesrat Josef Schwaiger nutzte die Messe Bauen+Wohnen Salzburg zur Präsentation des neuen Energiekompass, der am Messestand erstmalig zum Einsatz kam. „Mit dem Energiekompass setzt das Land neue Maßstäbe. Online können Interessierte nachschauen, welches Heizungssystem an ihrem Wohnort möglich ist.“, so Landesrat Schwaiger.



„Die Beratungsthemen waren heuer breit gestreut. Schwerpunkte lagen im Bereich der Dämmung, Heizung und Photovoltaik. Natürlich war auch das Förder-Know-How wieder stark nachgefragt. Als besonderer Trend konnte ein merklich gestiegenes Interesse an Nachverdichtungsprojekten festgestellt werden. Durch Dachbodenausbauten und Anbauten wird eine zusätzliche und meist abgetrennte Wohneinheit geschaffen. Die Fragen dazu reichen von der technischen Umsetzung bis hin zur nachvollziehbaren Abrechnung der verwendeten Energie für Heizen und Warmwasser“, betonte DI Georg Thor von der Energieberatung Salzburg.

Marketingleiterin Melanie Fruhmann mit Ernst Spießberger – Project Manager Salzburg, Oberösterreich

Innovative Heizlösungen im Trend

Ein wachsendes Interesse an traditionellen Heizlösungen zeigte sich besonders bei den Kachelöfen. Hafnermeister und Fachbetriebe bemerken einen positiven Trend zum modernen Kachelofen, der stilvoll und Effizient zur Wärmegewinnung beiträgt. Ein weiterer zentraler Punkt der Messe war das Thema Heizen und Energieeffizienz, bei dem Besucher praxisorientierte Lösungen für nachhaltiges Wohnen entdecken konnten. Vom innovativen Heizsystem, über Speichermöglichkeiten bis hin zu erneuerbaren Energien – zahlreiche Aussteller präsentierten zukunftsweisende Technologien.

Josef Gfrerer sen. mit seinem Sohn Josef Gfrerer jun.

Treffpunkt für stilvolle Einrichtung

Im Bereich „WohnArt“ drehte sich alles um hochwertige Einrichtung und modernes Design – ein Thema, das sowohl bei den Besuchern als auch bei den Ausstellern auf große Begeisterung stieß und in einer gesamten Halle perfekt zur Geltung kam.

Schösswender auf der Bauen + Wohnen in Salzburg

Aussteller schätzen den Kontakt und den Dialog mit dem Publikum. „Somit hat man die Möglichkeit eine breite Werbung und Präsentation von unserem Betrieb, durch kompetente Beratung, Erklärung unserer Leistungen, Neuheiten von Produkten transportieren zu können. Man bekommt ganz unverbindlich einen raschen Überblick vom Unternehmen.“, erzählt Robert Schossleitner von Schwab Küchen über das Wochenende.



Die nächste Bauen+Wohnen Salzburg findet vom 05. bis 08. Februar 2026 im Messezentrum Salzburg statt.

Weitere Informationen finden Sie unter www.bauen-wohnen.co.at

Quelle: Messezentrum Salzburg