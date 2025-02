Bauen+Wohnen Salzburg 2025: Innovationen, Trends und Expertenwissen für jedes Bauprojekt

Die Messe ist nicht nur ein Ort, um sich inspirieren zu lassen, sondern auch eine Plattform, um Produkte zu vergleichen, direkt mit Herstellern in Kontakt zu treten und fundierte Entscheidungen für Ihr Projekt zu treffen. Die Bauen+Wohnen Salzburg ist damit ein unverzichtbarer Termin für Bauherren, Renovierer und alle, die nachhaltig und zukunftsorientiert wohnen möchten.

Highlights der Messe:

Beratungsstraße:

Die Beratungsstraße steht für produktneutrale Beratung durch Experten, die aus den unterschiedlichsten Bereichen kommen. Unabhängige Institutionen wie beispielsweise die Energieberatung informieren über Fördermöglichkeiten, unter anderem im Bereich erneuerbare Energien. Ein besonderer Fokus liegt auf dem Thema Holz als Baustoff.

Besucher können sich in der Beratungsstraße in der Halle 10 über alle Bereiche des Bauwesens informieren und mit Experten in Kontakt treten.



Bühnenprogramm:

Besucher können das umfangreiche Wissen der renommierten Fachleute vor Ort nutzen. Es werden spannende Themen wie Förderungen und Finanzierungen, nachhaltiges Bauen mit Holz sowie Gebäudesanierung behandelt. Einfach vorbeikommen, zuhören und Fragen stellen!

cookingstation by Peter Max:

Ein besonderes Highlight erwartet Besucher an der cookingstation: Starkoch Julian Kutos entführt in die Welt der internationalen Kulinarik. Live vor Ort zaubert er kreative Gerichte aus aller Welt – zum Mitmachen, Nachkochen und natürlich Verkosten. So wird die Küche nicht nur zum Design-Highlight, sondern auch zum Erlebnisort voller Genuss und Vielfalt. Besucher können mit vorheriger Anmeldung an kostenlosen Masterclasses teilnehmen.

Mehr Infos zum Kochprogramm können unter https://www.bauen-wohnen.co.at/de/fuer-besucher/highlights/cookingstation/ abgerufen werden.



WohnArt Halle:

In Halle 1 stehen die aktuellen Einrichtungstrends im Mittelpunkt. Gezeigt werden kreative Wohnkonzepte, innovative Lösungen und die neuesten Entwicklungen im Bereich Interior Design.

Zahlreiche renommierte Hersteller präsentieren ihre neuesten Konzepte – von praktisch bis edel, von schlicht bis auffällig. Hier gibt es nicht nur Inspiration für das eigene Zuhause, sondern auch die Möglichkeit, sich von Experten umfassend beraten zu lassen.

Trendvorschau:

Die diesjährigen Trends in der Bau-und Wohnbranche sind vielseitig Die aktuellen Entwicklungen in der Bau- und Wohnbranche zeigen einen klaren Trend hin zu nachhaltigen und individuellen Lösungen. Besonders im Fokus stehen energieeffizientes Bauen, erneuerbare Energien und maßgeschneiderte Wohnkonzepte.



Ein zentrales Thema ist die Sanierung bestehender Gebäude mit dem Ziel, den Energieverbrauch zu reduzieren und den Einsatz erneuerbarer Energien zu fördern. Parallel dazu gewinnen maßgefertigte Möbel an Bedeutung, da sie individuelle Gestaltungsmöglichkeiten bieten und den spezifischen Bedürfnissen der Bewohner gerecht werden.



Im Bereich der Haustechnik rücken innovative Energiespeicherlösungen in den Vordergrund. Zudem steigt die Nachfrage nach flexiblen Wohnmodellen, das in massiver Holzbauweise errichtet wird und durch seine Modularität vielfältige Wohnbedürfnisse abdeckt.

Weitere Informationen finden Sie unter www.bauen-wohnen.co.at

Quelle: Messezentrum Salzburg