Bauen+Wohnen Salzburg 2026: Inspiration, Beratung & Trends unter einem Dach

Die Veranstaltung bietet einen umfassenden Rundumblick auf alles, was heute ein nachhaltiges, effizientes und zukunftssicheres Bau- oder Renovierungsprojekt ausmacht: von Finanzierung und Planung über Energie- und Gebäudetechnik bis hin zu Einrichtung und Design.



Über 300 Aussteller und Marken präsentieren ihre neuesten Lösungen – von innovativen Baustoffen und Photovoltaiksystemen bis hin zu energieeffizienten Heiztechnologien, Smart-Home-Lösungen und hochwertigen Wohnkonzepten.

Die Bauen+Wohnen Salzburg ist eine Inspirationsquelle und Entscheidungsplattform zugleich: Besucher können Produkte vergleichen, sich unabhängig beraten lassen und direkt mit Herstellern, Fachbetrieben und Planern in Kontakt treten. Damit bleibt die Bauen+Wohnen Salzburg auch 2026 ein zentraler Treffpunkt für alle, die bauen, renovieren oder ihr Zuhause nachhaltig weiterentwickeln wollen.

Highlights der Messe

Beratungsstraße:

Die Beratungsstraße ist der zentrale Anlaufpunkt für alle, die bei ihrem Bau- oder Sanierungsprojekt Orientierung suchen. Unabhängige Experten aus Energie, Planung, Architektur und Handwerk beantworten kostenlos individuelle Fragen. Besucher erhalten neutrale Empfehlungen – ohne Produktverkauf und ganz auf ihr Projekt abgestimmt. Ideal für alle, die wissen möchten, welche nächsten Schritte sinnvoll sind und welche Förderungen in Frage kommen. Eine kompakte, kompetente Starthilfe direkt auf der Bauen+Wohnen Salzburg.

Bühnenprogramm:

Das Bühnenprogramm bringt an allen Messetagen praxisnahes Wissen direkt auf die große Messefläche. Besucher erhalten wertvolle Tipps, Orientierung und Einblicke in die wichtigsten Entwicklungen der Branche. Diskussionen, Live-Demos und Kurzimpulse machen das Programm abwechslungsreich und leicht verständlich. Ein informativer Treffpunkt für alle, die am Puls der Zeit bleiben wollen.

Am 06. Februar 2026 um 11:00 Uhr zeigen heimische Tischler auf der Bauen+Wohnen Salzburg Bühne, wie Klimaschutz, gesundes Wohnen und hochwertige Möbel zusammengehen. Experten aus Handwerk, Umweltministerium und Konsumentenschutz diskutieren das Österreichische Umweltzeichen UZ 06: von nachhaltiger Holzherkunft über schadstoffarme Materialien bis zu Langlebigkeit und Kreislaufwirtschaft.

Das gesamte Programm finden Sie unter https://www.bauen-wohnen.at/de/fuer-besucher/programm/

KochLounge by P.MAX:

Die KochLounge by P.MAX bringt Live-Kulinarik direkt auf die Messe. Herzstück der neuen Messebühne ist ein über 10 Meter langer Hochschrankblock, der mit seiner beeindruckenden Dimension und seinem integrierten Durchgang in die „Schattenküche“ sofort ins Auge fällt. Zusätzlich sorgt ein schachbrettartig gestaltetes Frontdesign für visuelle Spannung und dient gleichzeitig als stilvolle Präsentationsfläche für edle Tropfen, die in der angrenzenden Bar verkostet werden. Abgerundet wird das gesamte Messekonzept durch ein abwechslungsreiches Showprogramm mit Live Kochshows mit dem Koch Maximilian Impertro, das die neue Bühne zu einem lebendigen Treffpunkt für Kulinarik, Lifestyle und Inspiration macht.

WohnArt Halle:

In Halle 1 stehen die aktuellen Einrichtungstrends im Mittelpunkt. Gezeigt werden kreative Wohnkonzepte, innovative Lösungen und die neuesten Entwicklungen im Bereich Interior Design. Zahlreiche renommierte Hersteller präsentieren ihre neuesten Konzepte – von praktisch bis edel, von schlicht bis auffällig. Individuelle Beratung spielt dabei eine zentrale Rolle: Experten nehmen sich Zeit für persönliche Fragen und unterstützen bei der Entwicklung passender Wohnkonzepte. Ein inspirierender Bereich für alle, die ihr Zuhause stilvoll gestalten möchten.

Energie neu gedacht: Größer, vernetzter und zukunftsweisend

Der Energiebereich präsentiert sich in diesem Jahr deutlich erweitert und setzt ein starkes Zeichen für nachhaltige Zukunftslösungen. Es wird ein umfassenderer Überblick über moderne Energieformen, effiziente Systeme und innovative Technologien rund um das energieeffiziente Bauen und Wohnen gegeben. Ein besonderes Highlight ist der Gemeinschaftsstand der Wärmepumpe Austria: Erstmals bündeln führende Unternehmen ihr Know-how an einem gemeinschaftlichen Messestand und zeigen praxisnah, wie zeitgemäße Lösungen heute und morgen aussehen. Der Gemeinschaftsstand schafft Orientierung, fördert den direkten Austausch und macht zukunftsfähige Energielösungen greifbar.

Das Team von Schösswender auf der Bauen + Wohnen Salzburg

Weitere Informationen finden Sie unter www.bauen-wohnen.at

Quelle: MZS/Foto: Emilia Schloegl