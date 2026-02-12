Bauen+Wohnen Salzburg 2026 setzt Impulse für das Zuhause von morgen

„Die letzten vier Tage der Bauen+Wohnen waren ein starkes Zeichen für eine ungebrochen hohe Nachfrage in den Bereichen Bauen, Sanieren und Einrichten, sowie dem großen Thema Energieeffizienz im Eigenheim. Diese Veranstaltung hat auch wieder gezeigt, dass bei nicht alltäglichen Anschaffungen und Investitionen eine Produktpräsentation und ein beratendes Gespräch unerlässlich ist. Bereits jetzt gibt es Überlegungen wie wir diese Plattform im nächsten Jahr 2027 erweitern und für die Branche zusätzlich attraktiver gestalten. “, resümiert DI (FH) Alexander Kribus, Geschäftsführer der Messezentrum Salzburg GmbH.

Bauen, Renovieren & Sanieren

Die Halle 10 bot den Besuchern einen kompakten Überblick über zentrale Themen rund um Neubau, Umbau und Sanierung und unterstrich einmal mehr ihre Rolle als Herzstück der Messe. Besonders deutlich wurde dabei, wie groß das Interesse an ganzheitlichen Lösungen für das Eigenheim ist – von der Gebäudehülle bis zur technischen Ausstattung. Themen wie Fenster und Türen spielen in diesem Zusammenhang eine zentrale Rolle und sind für viele Bau- und Sanierungsvorhaben ein entscheidender Faktor.

Erfolgreiche Beratungsstraße: persönliche Expertise als echter Mehrwert

Die Beratungsstraße erwies sich auch heuer als stark frequentierter Anziehungspunkt der Messe. Zahlreiche Besucher nutzten die Möglichkeit, sich in persönlichen Gesprächen fundierte Auskünfte von unabhängigen Experten zu holen. Ob Energieeffizienz, Sanierung oder nachhaltiges Bauen.

„Im Mittelpunkt stand heuer das starke Interesse am Heizungstausch: zum einen der Umstieg von fossilen Systemen auf erneuerbare Lösungen, zum anderen der Wechsel von einer erneuerbaren Heizung zu einer anderen, um Effizienz und Komfort zu steigern, die Systemintegration zu verbessern und das System optimal an Gebäude und Nutzer anzupassen. Daneben war Photovoltaik ein häufig nachgefragtes Thema. Themen wie Dämmung und Nachverdichtung wurden ebenfalls behandelt und in maßgeschneiderte Gesamtlösungen integriert.“, betonte DI Georg Thor von der Energieberatung Salzburg.

Wärmepumpen im Fokus: Starkes Besucherinteresse im Energiebereich

Der Energiebereich der Messe erhielt heuer mit dem Gemeinschaftsstand der Wärmepumpe Austria eine inhaltliche Erweiterung, die auf große Resonanz stieß. Zahlreiche Besucher nutzten die Gelegenheit, sich umfassend über Wärmepumpentechnologien, Energieeffizienz und aktuelle Entwicklungen im Heizbereich zu informieren. Besonders geschätzt wurde die gebündelte Expertise und der neutrale Überblick über Lösungen, die sowohl für Neubau als auch Sanierung relevant sind.

Ergänzt wurde das Angebot durch den Energieabend am ersten Messetag, bei dem Aussteller aus dem Energiebereich ihre B2B-Kunden einluden und sich in entspannter Atmosphäre vernetzen konnten. Das Format bot Raum für fachlichen Dialog und gezieltes Networking abseits des regulären Messebetriebs.

WohnArt: Inspiration, Design und persönliche Beratung

Die WohnArt präsentierte sich erneut als beliebter Treffpunkt für alle, die sich mit hochwertigem Wohnen und exklusiver Raumgestaltung beschäftigen. Besucher ließen sich von ausgewählten Ausstellern zu Möbeln, Materialien, Wohnaccessoires und Interior-Trends inspirieren und nutzten die Möglichkeit zum persönlichen Austausch. Die Mischung aus Design, Handwerk und individueller Beratung machte die WohnArt zu einem Bereich, in dem Ideen gesammelt, konkretisiert und direkt weitergedacht werden konnten.



„Wir merken ganz klar: Die Besucherqualität auf der Bauen+Wohnen Salzburg ist in diesem Jahr stark gestiegen. Die Kunden kommen mit echten Projekten – vom Umbau über die Sanierung bis zum Neubau.“, Josef Gfrerer sen., Eigentümer und Gründer Gfrerer Küchen GmbH.



Die nächste Bauen+Wohnen Salzburg findet von 04. bis 07. Februar 2027 im Messezentrum Salzburg statt.

Weitere Informationen finden Sie unter www.bauen-wohnen.at

Quelle: MZS/Fotos FRBMedia Christopfer Blank