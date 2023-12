„Bauen+Wohnen“ Salzburg: Vielfältige Expertise – von Holz bis zu erneuerbaren Energien

Die Messe stellt eine Plattform für Personen dar, die sich bereits in der Bauphase befinden, für Renovierende und alle, die sich für die Themen Bauen, Wohnen, Renovieren, Sanieren, Energie, Outdoor & Garten interessieren.

Die Messe präsentiert eine Fülle von Highlights, die die Besucher inspirieren und informieren:

Beratungsstraße

Die Beratungsstraße steht für produktneutrale Beratung durch Experten, die aus den unterschiedlichsten Bereichen kommen. Unabhängige Institutionen wie beispielsweise die Energieberatung informieren über Fördermöglichkeiten, unter anderem im Bereich erneuerbare Energien. Ein besonderer Fokus liegt auf dem Thema Holz als Baustoff.

Rundgang durch alle Hallen

Ein Rundlauf ermöglicht den Besuchern, thematisch die wichtigsten Kernthemen abzudecken: Bauen, Wohnen, Renovieren, Sanieren, Energie, Outdoor & Garten. Dies schafft eine übersichtliche Struktur und erleichtert den gezielten Zugang zu den individuell relevanten Ausstellungsbereichen.

Bühnenprogramm

Auf der „Bauen+Wohnen”-Bühne erwartet die Besucher ein umfangreiches Vortragsprogramm mit hochkarätigen Speakern zu aktuellen Themen wie erneuerbare Energien, Förderungen und Kredite sowie Finanzierung von Eigenheimen. Die Besucher dürfen sich zudem auf spannende Vorträge vom Bauherrn und ATV-Star Günter Nussbaum freuen. Petra Regner-Heindl vermittelt Einblicke in die Welt der Kräuter und zeigt, wie man diese optimal ins tägliche Kochen integrieren kann.

Cooking Station by Peter Max

Starkoch Julian Kutos verköstigt auch in diesem Jahr wieder Besucher an der Cooking Station und entführt sie hier auf eine kulinarische Weltreise. Heuer neu: Nach vorheriger Anmeldung können Besucher aktiv am Kocherlebnis in Form eines interaktiven Workshops teilnehmen und direkt vom Profi lernen.

WohnArt Halle

Die WohnArt in der Halle 1 ist bereits jetzt sehr gut mit hochwertigem Interieur-Design gebucht. Aussteller wie beispielsweise Gehmacher und das Küchenstudio Christ gewähren Einblicke in die Welt des Einrichtens und präsentieren innovative Wohnkonzepte. Hier erleben Besucher die Wohntrends des Jahres 2024 live.

Die „Bauen+Wohnen” Salzburg Messe verspricht informative und abwechslungsreiche Tage, gefüllt mit Inspiration und praktischem Know-how für alle, die an einem erfolgreichen Bauprojekt interessiert sind.

Weitere Informationen finden Sie unter www.bauen-wohnen.co.at

Quelle: RX Austria & Germany | FRB Media