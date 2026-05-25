Baumann group, besetzt Leitung Architektur & Design neu

Mit der Neubesetzung stärkt die kitchen family einen weiteren zentralen Bereich im Strategischen Marketing. Architektur, Design und Marketing sollen künftig noch enger miteinander verzahnt werden um Markenauftritte, Ausstellungen und ganze Messewelten ganzheitlich weiterzuentwickeln.

Julia Brinkmann bringt umfassende Erfahrung in Innenarchitektur, Ausstellungskonzeption und Design mit. Zuletzt verantwortete sie bei Brigitte Küchen die Bereiche Design, Marketing und Produktentwicklung.

„Mit Julia Brinkmann gewinnen wir eine Führungskraft, die Architektur, Marke, Produkt und Raum zusammendenkt. Genau diese Verbindung ist für unsere weitere strategische Ausrichtung entscheidend. Ich freue mich sehr, den nächsten Staffelstab weiterzugeben und unser Team im strategischen Marketing damit weiter zu stärken“, so Hélène Bangert, Geschäftsleitung Strategisches Marketing der baumann group,.

Weitere Informationen finden Sie unter www.bauformat.de

Quelle. Baumann group