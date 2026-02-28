Baumann group stellt Weichen für die Zukunft – Wechsel in der Exportleitung

Begleitet wird dieser Schritt von einer personellen Neubesetzung: Kay der Heer wird ab dem 01.04.2026 die Position der Exportleitung Vertrieb für die gesamte Unternehmensgruppe übernehmen.

Mit seiner langjährigen Erfahrung in der Küchenbranche, zuletzt bei Nolte Küchen, und seiner umfassenden Kenntnisse im internationalen Marktumfeld wird Kay der Heer neue Impulse im Exportgeschäft der baumann group setzen und den Wandel aktiv mitgestalten.

„Wir freuen uns, ein neues Gesicht in der kitchen family zu begrüßen und sind überzeugt, dass Kay de Heer frische Energie in die Organisation bringen wird, um die nächste Etappe unserer Neuausrichtung einzuläuten“, so Kai Menke, Geschäftsleitung Vertrieb.

Weitere Informationen finden Sie unter www.bauformat.de

Quelle: Baumann group