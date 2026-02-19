Bauwerk Parkett: Gestalterische Vielfalt mit Formpark im Wohnhaus im Tessin

Die Kombination aus grauer Couch, Designklassikern wie der Corbusier-Liege sowie dem Kamin schafft eine harmonische Verbindung von moderner Klarheit und wohnlicher Gemütlichkeit. Mit ihrer kreativen Verlegetechnik setzt die Kollektion «Formpark» von Bauwerk Parkett lebendige Akzente und betont den nordisch inspirierten Stil des Raumes

Mit einem zusätzlichen Schlafzimmer und einem weiteren Bad erhielt das Haus neue räumliche Qualitäten. Der Umbau wurde vom Architekturbüro CC Consulenze e Costruzioni SA aus Vezia geplant, das den Bestand mit grosser Sorgfalt weiterentwickelte. «Unser Anspruch war es, die Architektur zu öffnen und gleichzeitig eine ruhige, warme Atmosphäre zu schaffen», sagt Christian Carroccio, Inhaber des Architekturbüros. «Der Boden spielt dabei eine tragende Rolle – er verbindet alle Räume miteinander.»

Nordischer Stil und gestalterische Tiefe

Das räumliche Konzept setzt auf einen nordisch geprägten, modernen Stil mit viel Tageslicht und grosszügigen Durchgängen. Breite Türen und offene Raumzüge erzeugen fliessende Blickbeziehungen, die durch die Holzoberflächen zusätzlich akzentuiert werden. Ziel war ein einheitliches Bodenbild, das die verschiedenen Zonen – vom Wohnen bis zu den privaten Räumen – trotz funktionaler Unterschiede zusammenhält.

Die Wahl fiel auf das moderne 2‑Schicht‑Parkett Formpark von Bauwerk Parkett. «Formpark hat uns überzeugt, weil es gleichzeitig klar und spielerisch ist», erklärt Carroccio. «Das System ist einfach – und gerade deshalb extrem vielseitig.» Zwei Formate reichen aus, um je nach Verlegung und Lichteinfall ganz unterschiedliche Wirkungen zu erzeugen: ruhig oder lebendig, klassisch oder zeitgenössisch. Sogar fliessende Übergänge von einem Muster ins andere sind möglich. Der Boden wird damit nicht nur Oberfläche, sondern Teil des architektonischen Konzepts.

Massgeschneiderte Lüftungsgitter aus Eiche integrieren sich elegant in den grosszügigen Eingangsbereich. Die extrabreite hölzerne Eingangstür öffnet den Raum und unterstreicht das luftige, einladende Raumgefühl, ergänzt durch den warmen Holzfussboden

Im Obergeschoss kam Formpark Mini zum Einsatz. Das kleinere Format ermöglicht auf begrenzten Flächen eine hohe gestalterische Dichte. «Formpark Mini ist ideal, wenn man auch in kleineren Räumen Charakter zeigen will», so Carroccio. «Das Format erlaubt kreative Muster, ohne den Raum zu überladen – es bringt Struktur, aber keine Unruhe.»

Im Erdgeschoss verlegte der Fachpartner Piazza Pavimenti Formpark in Eiche naturgeölt, im Obergeschoss Formpark Mini, ebenfalls in Eiche naturgeölt. Das Holz stammt aus verantwortungsvoller, europäischer Forstwirtschaft; die naturgeölte Oberfläche sorgt für ein wohngesundes Raumklima.

Massgeschneiderte Details in Schweizer Präzision