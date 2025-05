Beckermann und Smeg setzen bei den Küchenwohntrends Salzburg auf Individualität

Vom 7. bis 9. Mai 2025 trifft sich die Küchenszene in Salzburg. Gemeinsam mit Beckermann, dem Spezialisten für individuelle Einbauküchen, präsentiert der italienische Hausgeräte-Hersteller Smeg dort aktuellste Geräte- und Designtrends. Die beiden Familienunternehmen legen bei ihrem Auftritt in Halle 10, Stand E33, den Fokus auf Innovation und Individualität. Denn Beckermann plant und produziert jede Küche ganz nach persönlichen Wünschen und räumlichen Begebenheiten. Getreu dem Motto: Die Details machen den Unterschied. Den individuellen Charakter der in Salzburg gezeigten Musterküchen unterstreichen die Einbaugeräte aus der Smeg Designlinie Linea in den Editionen Pure Black und Neptun Grey. Abgerundet wird das gezeigte Gerätesortiment von darauf abgestimmten 75 cm breiten Kühlschränken sowie Spülmaschinen.

Einbaugeräte als Kontrast-Highlight oder für Ton-in-Ton-Fans

Die Designlinie Linea steht für zeitlose, minimalistische Hausgeräte, die besonders in dunklen Küchen moderne Akzente setzen. Mit der Farbnuance Neptun Grey interpretiert Smeg diesen Trend auf ungewöhnliche Weise: Das satte Graublau verleiht der Küche eine ruhige, noble Atmosphäre. Unterstrichen wird dies durch die durchgängige Ästhetik der Multifunktions-Backöfen, Induktionskochfelder, Dunstabzugshauben und Wärmeschubladen, Einbau-Kaffeevollautomaten und Weinlagerschränken.

Smeg Linea Neptun Grey SO6104APG

Die Geräte fungieren dadurch genauso als edler Ton-in-Ton-Begleiter wie als Kontrastbringer in hellen Küchen. Gleiches gilt für die Einbaugeräte im Linea Pure Black-Look. Die reinschwarzen Geräte verschmelzen mit dunklen Möbelfronten, Fußböden und Arbeitsplatten zu einem Ambiente minimalistischer Eleganz. Auch in hellen Räumen setzen die Multifunktionsöfen, Blast-Chiller, Mikrowellen und Weinlagerschränke stilvolle Akzente. Ihre klare, klassische Linienführung macht das italienische Design besonders variabel, während Türgriffe aus Aluminium mit Satin-Effekt die Eleganz unterstreichen. Das umfangreiche Produktportfolio reicht von der Dunstabzugshaube über Einbau-Kaffeevollautomaten bis hin zu Vakuumier- und Wärmeschublade.

Weitere Informationen finden Sie unter www.beckermann.de und unter www.smeg.de

Quelle: SMEG