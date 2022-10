Beko Grundig Österreich AG ist ein Great Place to Work und eine kununu Top-Company

Das Team der Beko Grundig Österreich AG ist seit Oktober 2022 Great Place to Work

Die Beko Grundig Österreich AG ist in Österreich mit den Marken Beko, elektrabregenz und Grundig vertreten. Viele Mitarbeitende schätzen seit jeher die wertschätzende, konstruktive und freundliche Arbeitsatmosphäre. Im Jahr 2022 wurden bereits einige Maßnahmen im Rahmen der Personalmarketingstrategie der Beko Grundig Österreich AG gesetzt. Intern wurden zahlreiche Benefits wie etwa Kooperationen mit Sportanbietern und Vergünstigungsplattformen, neue Essenszuschüsse, flexiblere Arbeitszeiten, Home Office Lösungen, etc. für die Mitarbeitenden umgesetzt. Im Frühjahr wurde zudem unter anderem ein eigenes Karriereportal geschaffen. Weitere Maßnahmen in Punkto Employer Branding sind die Zertifizierungen durch Great Place to Work und kununu.

„Es macht uns stolz, ein Great Place to Work und kununu Top-Company zu sein. Gleichzeitig spornt es uns auch an, noch besser zu werden. Die Selbstbewertung ist für uns intern ein wichtiges Mess- und Entwicklungsinstrument. Wir hören unseren Mitarbeitenden nicht nur zu, wir fragen sie auch regelmäßig aktiv durch verschiedenste Umfragen oder Abstimmungen nach ihrer Meinung und setzen dann dementsprechende Initiativen. So können wir unser Team aktiv in unsere internen Employer Branding Maßnahmen integrieren und gewährleisten, dass wir auch Dinge umsetzen, die sie wirklich auch wollen. Diese beiden Auszeichnungen wirken aber ebenso nach außen und zeigen einen wesentlichen Aspekt unseres Unternehmens, der mit üblichen Kennzahlen nicht zu erfassen ist. Das freut uns sehr und bestätigt gleichzeitig, dass wir an unserem wertschätzenden Miteinander festhalten. Denn dass das Herzstück unseres Erfolgs im eigenen Team liegt, ist bei der Beko Grundig Österreich AG gelebte Realität“ , so Evren Aksoy, Geschäftsführer der Beko Grundig Österreich AG.

Great Place to Work

Das unabhängige Institut Great Place to Work zertifiziert in über 60 Ländern jene Arbeitgeber, die sich durch eine großartige Arbeitsplatzkultur auszeichnen. Gemessen wird das nach objektiven Kriterien, wie Glaubwürdigkeit, Fairness, Respekt, Teamgeist & Stolz. Die Besonderheit daran: Die Basis bilden die Mitarbeiter:innenbefragungen – das heißt sie bestimmen selbst ob ihr Arbeitsplatz auch wirklich ein großartiger Platz zum Arbeiten ist. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Beko Grundig Österreich AG haben dies getan und Fragen rund um die erlebte Arbeitsplatzkultur beantwortet. Das Ergebnis: 97 Prozent der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter meinen, dass man sich beim Eintritt in das Unternehmen sehr willkommen fühlt.

„Es sind die Beiträge jeder/s einzelnen Mitarbeiterin und Mitarbeiters, die in Summe unser besonderes Arbeitsklima ausmachen. Dafür sind wir jedem unserer Mitarbeitenden unheimlich dankbar, denn Jede/r einzelne macht unser Team zu dem, was es ist und darauf sind wir stolz. Daher sind die beiden Auszeichnungen für uns das Ergebnis aller, die bei der Beko Grundig Österreich AG arbeiten. Herzlichkeit, Zukunftsorientierung und Stabilität. Wir vereinen die Werte eines traditionell österreichischen Unternehmens mit denen unseres innovativen, internationalen Mutterkonzerns. Nachhaltigkeit, Diversität, eine offene und freundliche Arbeitsatmosphäre, sowie Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten bilden die Grundlagen unseres Erfolges“, so Aksoy.

„Spaß an der Arbeit, kollegialer Umgang, Teamgeist und Leidenschaft sind Komponenten, die für viele Menschen den perfekten Arbeitsplatz beschreiben. Bei der Beko Grundig Österreich AG ist das unser gelebter Alltag und in diesem Jahr haben wir einige Maßnahmen gesetzt, um diese auch nach außen zu kommunizieren. Wir haben heuer bereits einige Schritte in Richtung eines erfolgreichen Employer Brandings gesetzt. Nach der Veröffentlichung unserer neuen Karriereseite, dem Re-Design unserer Stellenanzeigen, zahlreichen gemeinsamen Mitarbeiterevents bzw. Sportveranstaltungen, der Implementierung neuer Benefits bzw. neuer Meetingformen, uvm. können wir mit den Zertifizierungen durch kununu und Great Place to Work nun auch offiziell zeigen, dass wir Employer Branding leben. Dabei ist Authentizität und Glaubwürdigkeit für uns immer wichtig. Das kununu- sowie das Great Place to Work-Siegel, haben eine große Strahlkraft, um als besonders attraktiver Arbeitgeber aus der Masse hervorzutreten. Damit gelingt es, genau die richtigen Talente anzusprechen. Dass wir mit dem Erreichen dieser beiden namhaften Auszeichnungen eine Vorreiterrolle innerhalb unserer Branche einnehmen, freut uns natürlich umso mehr und zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind.“, so Nico Mühldorfer, Human Resources Lead der Beko Grundig Österreich AG.

Beko Grundig Österreich AG auf Great Place to Work: https://www.greatplacetowork.at/workplace/item/5715/Beko+Grundig+Österreich+AG

Beko Grundig Österreich AG auf kununu: https://www.kununu.com/at/beko-grundig

Ein Employer Branding Video gibt es hier: https://karriere.bg-austria.at/

97 Prozent für die Beko Grundig Österreich AG: Das Great Place to Work-Siegel

Quelle: © Beko Grundig Österreich AG/ © Great Place to Work