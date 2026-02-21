berbel Einbauhaube Firstline Touch. Veredelt in Mattschwarz.

In Zeiten, in denen Küchen zunehmend zu offenen Lebensräumen werden, wächst der Anspruch an Design und Funktion gleichermaßen. Die Firstline Touch in Mattschwarz verbindet beides mit klarer Linienführung, puristischer Ästhetik und leistungsstarker Lüftungstechnologie.

Reduziert im Design. Stark in der Wirkung

Die minimalistische Formensprache der Firstline Touch lässt Materialien und Proportionen wirken. Der hochwertige Edelstahlkorpus wurde mit einer widerstandsfähigen, seidenmatten Beschichtung veredelt, die dem Gerät eine samtige Tiefe verleiht. Das Finish setzt nicht nur optische Akzente, sondern überzeugt auch im Alltag: pflegeleicht, robust und deutlich unempfindlicher gegenüber Fingerabdrücken.

Erhältlich in 60, 80 und 90 cm Breite, integriert sich die Einbauhaube harmonisch in unterschiedlichste Küchenkonzepte von puristisch bis ausdrucksstark. Sie bleibt dabei bewusst zurückhaltend und überlässt dem Küchendesign die Bühne.

Effizienz, die man spürt. Technik, die überzeugt

Hinter der eleganten, mattschwarzen Blende verbirgt sich durchdachte Funktionalität. Die ausziehbare Firstline Touch erfasst Kochdünste zuverlässig auch über die vorderen Kochzonen hinweg. Im Inneren arbeitet das bewährte berbel Prinzip: Statt klassischer Fettfilter nutzt berbel die Kraft der Zentrifuge für eine besonders effektive Luftreinigung. Fett- und Schmutzpartikel werden so effizient abgeschieden. Eine Technologie, die leistungsstark und langlebig ist.

Die integrierte BackFlow-Technologie optimiert die Luftführung und verhindert die Bildung von Kondensat. Mit der EcoSwitch-Funktion lässt sich flexibel zwischen Abluft- und Umluftbetrieb wechseln. Im Sommer wird warme Luft nach außen geführt, im Winter bleibt die Heizwärme im Raum. Das bedeutet mehr Komfort und Energieeffizienz. Die LED-Kochfeldbeleuchtung ist dimmbar und in der Farbtemperatur von warmem Ambiente-Licht bis zu heller Arbeitsbeleuchtung anpassbar. Für die Reinigung lässt sich die Unterschale der Haube komfortabel aufklappen und mühelos auswischen.

Mit der Firstline Touch in Mattschwarz unterstreicht berbel seinen Anspruch, Design und Technologie auf höchstem Niveau zu verbinden. Die Einbauhaube überzeugt durch klare Formensprache, hohe Leistungsstärke und eine konsequente Ausrichtung auf die Anforderungen moderner Küchen, die mehr sind als nur ein Ort zum Kochen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.berbel.de

Quelle: berbel