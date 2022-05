berbel Induktion-Performance-Panoramakochfeld – intelligent und elegant kombinierbar

Der Dunstabzugsspezialist hat seit Anfang des Jahres ein selbst entwickeltes Panoramakochfeld mit integrierter Haubensteuerung im Portfolio. Das berbel Panoramakochfeld BKF 90 iPP bietet zusammen mit einer berbel Wand-, Kopffrei- oder Inselhaube die optimale Kombination für maximalen Komfort und Funktionalität.

berbel Küchen-Komfort

Das BKF 90 iPP misst 900 x 400 mm und ist in vier Zonen aufgeteilt: Die beiden linken lassen sich über eine Bridgefunktion verbinden, rechts befinden sich zwei runde Zonen. Ein Übergreifen am Herd ist nicht erforderlich und macht das Kochen kinderleicht, denn die Zonen sind in einer Reihe angeordnet. Hier ist reichlich Platz für das Kochgeschirr. Durch die Schutzbedruckung von SCHOTT – für weniger Abriebspuren auf dem Kochfeld – gleiten Töpfe und Pfannen auf dem iPP komfortabel fast wie von selbst. Steuerbar ist das Panoramakochfeld über die intuitive Sensor-Touch-Bedienung mit Slider-Funktion. Der Einbau ist flächenbündig oder auf die Arbeitsplatte aufgesetzt möglich, je nach Wunsch und Einbausituation.

Beste Funktionen für intuitive berbel Bedienbarkeit

Neben der Möglichkeit alle Grundfunktionen der Dunstabzugshaube zu steuern, verfügt das Panoramakochfeld über zahlreiche praktische Features, die Kochen und Braten zum Vergnügen machen. Die vier großzügigen Kochzonen werden über ein vorne mittig platziertes Bedienfeld mit Sensortasten gesteuert und bieten für jedes Topf- und Pfannenformat die passende Größe. Über eine weitere Sensortaste wird der Lüfter, der mit dem gekoppelten Dunstabzug kommuniziert, auf dem eleganten weißen Bedienfeld des BKF 90 iPP geregelt. Die Haube kann auch direkt vom Kochfeld aus ein- und ausgeschaltet werden. Die Steuerung der Haube und der Lüfterstufen geschieht direkt am Kochfeld. Dabei stehen die Funktionen mit den drei Modi (bei berbel AutoRun+ genannt) manuell, halbautomatisch oder vollautomatisch zur Verfügung. Bei der Halbautomatik wird das Kochfeld eingeschaltet, der Lüfter startet selbstständig auf Stufe 3 und die Beleuchtung verbreitet ein angenehmes Arbeitslicht. Umgekehrt: Wird das Kochfeld ausgeschaltet, wechselt der Lüfter in die Nachlauffunktion und schaltet dann automatisch ab. Das Licht bleibt an. Bei der Vollautomatik passt sich die Lüfterstufe vollautomatisch an die höchste eingestellte Kochzone an. Über die Menütasten stehen zahlreiche Kochfunktionen zur Auswahl, die die Zubereitung verschiedener Gerichte deutlich erleichtert.

Quelle: berbel