berbel permalyt®-Umluftfilter für die Downline-Serie

Die eigene Immobilie, verbunden mit dem Wunsch nach persönlichem Freiraum, ist ungebrochen ein bedeutender Trend. Die Küche ist dabei mehr denn je zum zentralen Mittelpunkt des Hauses geworden. berbel Dunstabzugssysteme tragen maßgeblich zum Wohlbefinden und zur Sicherheit im Wohnraum bei. Die Entscheidung, welches System das geeignete ist – Umluft- oder Abluft – ist jedoch keine Grundsatzfrage. berbel bietet technisch überzeugende Lüftungssysteme

sowie regenerative Lösungen für jede Küchensituation. Um die Belastung der Raumluft durch das Kochen zu minimieren, spielt die richtige Planung im Vorfeld und die Frage nach dem individuellen und besten bautechnischen Ergebnis eine wesentliche Rolle. Entscheidungshilfen bietet der Küchenbauer, der in der Planungsphase das richtige System und den passenden Dunstabzug empfehlen wird.

Dunstabzüge von berbel sind wahre Meister bei der Erfassung von Essensgerüchen und Bratdünsten. Sie arbeiten dabei besonders effizient und angenehm leise. Auch noch nach Jahren sind sie genauso leistungsstark wie am ersten Tag. Denn berbel Dunstabzüge nutzen die Kraft der Zentrifuge, ohne den Einsatz leistungsmindernder Fettfilter-Technik. Gerüche und Dünste werden mit hoher Leistungskraft ins Innere des Abzugs eingesogen und zweifach bogenförmig umgelenkt. Die dabei entstehenden Fliehkräfte lassen Fette und Öle, sowie Feuchtigkeit an den Kanten des perfekt konstruierten Abzugs abprallen, wo sie nahezu vollständig abgeschieden werden. Die Luft und Gerüche ziehen weiter bis zum berbel Filtersystem. Dort eliminiert eine spezielle Aktivkohle die Gerüche bis zu 97 Prozent direkt am Ort des Geschehens.

berbel Downline-Serie mit regenerativem permalyt®-Filtersystem

Auch die Kochfeldabzüge der Downline-Serie, bieten beste Luftreinigung auf kleinstem Raum. Diese Kochfeldabzüge sorgen für eine konstant starke Fettabscheidung bei gleichzeitig geringerem Energiebedarf. Kochgerüche werden nahezu vollständig eliminiert. Dafür sorgt der selbstregenerierende und wartungsfreie berbel permalyt®-Umluftfilter. Das Filtersystem verwandelt störende Gerüche in der Küche zuverlässig und dauerhaft in reine Luft, ohne notwendige Wartungen. Die Filtermatten der berbel permalyt®-Umluftfilter bestehen aus einer Spezialaktivkohle, die zwei Funktionsweisen ermöglichen: Im normalen Betrieb werden die Filtermatten durchströmt und nehmen die Geruchsstoffe auf. Nach einer bestimmten Anzahl von Betriebsstunden startet der

Regenerationsprozess im geschlossenen Filtersystem. Durch ein thermokatalytisches Verfahren werden die Gerüche mit Hilfe eines Katalysators neutralisiert.

Der regenerative permalyt®-Umluftfilter kommt bereits seit Januar 2021 für die Downline Kochfeldabzüge zum Einsatz und ist seit diesem Herbst auch für das Neuprodukt Downline Infinity erhältlich.

Weitere Informationen finden Sie unter www.berbel.de

Quelle: berbel