berbel strategische Neuausrichtung an der Führungsspitze

Bei der berbel Ablufttechnik GmbH, 100-prozentige Tochter der Schweizer WESCO AG, kommt es zu einer strategischen Neuausrichtung an der Führungsspitze. Beides steht im Zusammenhang mit der kürzlich durch berbel kommunizierten Reorganisation.

Beat Ernst, Inhaber der WESCO AG, kommentiert dies wie folgt: „Die aktuelle wirtschaftliche Situation von berbel hat uns dazu veranlasst, die Geschäftsstrategie von berbel neu auszurichten. Nach eingehender Prüfung hat der Verwaltungsrat beschlossen, dass die strategischen Veränderungen einen Wechsel an der Führungsspitze erfordern. Aus diesem Grund verlässt der jetzige berbel Geschäftsführer, Karl von Bodelschwingh, das Unternehmen. Ich möchte Karl von Bodelschwingh, der während seiner Zeit als Geschäftsführer bedeutende Beiträge geleistet hat, für seine Arbeit und sein Engagement danken”.

Ad Interim wird das Unternehmen mit sofortiger Wirkung durch Patrick W. Jung und dem bisherigen CFO Andreas Wolfsholz geleitet. Patrick W. Jung, Dr. sc. techn. verfügt über langjährige Erfahrungen als CEO, Divisionsmanager und als Projektleiter bei unterschiedlichen Industrieunternehmen im In- und Ausland. Sie werden eng mit dem berbel Geschäftsleitungsteam, bestehend aus Markus Wegmann, Gesamtvertriebsleiter, und Stefan Üffing, Leiter Entwicklung, zusammenarbeiten.

„Wir wollen die langjährige Erfahrung und das technische Know- how aus der industriellen Lüftungstechnik verstärkt teilen und gemeinsam nutzen. Zudem ist es uns ein großes Anliegen, sicherzustellen, dass der Übergang so reibungslos wie möglich verläuft. Bei dieser Gelegenheit möchte ich den Mitarbeitenden, Kunden und Geschäftspartnern für ihr langjähriges Vertrauen danken. Wir sind auf dem richtigen Weg, um den langfristigen Erfolg von berbel sicherzustellen,“ betont Beat Ernst.

Weitere Informationen finden Sie unter www.berbel.de

Quelle:berbel