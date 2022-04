Beschläge: Das ist neu. Das ist Trend.

Neu: Edelstahlscharnier Veosys

Das Topfscharnier im modernen Design und aus hochwertigem Edelstahl eignet sich für alle Anwendungen, bei denen es auf Korrosionsbeständigkeit ankommt. Hierzu zählt der Bau von individuellen Outdoormöbeln genauso wie Möbel für den Bad- und Wellnessbereich oder für Labore oder Krankenhäuser. Die integrierte Dämpfung funktioniert selbst bei großer Feuchtigkeit oder Temperaturschwankungen zuverlässig. Der Kreativität des Handwerks sind dabei keine Grenzen gesetzt, denn bei Ostermann ist das Scharnier als Eck-, Mittelwand- und Innenanschlag verfügbar. Wichtig bei Feuchtigkeit: Der große Selbsteinzugswinkel von 35° sorgt dafür, dass Möbeltüren nicht ungewollt offenstehen.

Neu: AvanTech You Illumination

Das Thema Licht ist aus dem Möbelbau nicht mehr wegzudenken. Wachsende Energieeffizienz und neue, platzsparende Technik ermöglichen es, immer mehr Anwendungen im Möbelbau mit Licht zu versehen. So lassen sich mit dem neuen System AvanTech You Illumination die Zargen oder Glasinlays von AvanTech You beleuchten. Neben dem direkten Einbau ist auch die nachträgliche Montage problemlos möglich. Für Zargen verwendet man das Hettich AvanTech You Illumination Designprofil. Hierbei handelt es sich um einen Zargenaufsatz. Je nachdem, wie das LED-Profil eingesetzt wird, fällt das Licht wahlweise in das Schubkasteninnere oder in den Raum. Das Profil ist in 2 Farben erhältlich. Für Zargen mit Glasinlay gibt es ein spezielles Inlay-Set. Hier werden die LED-Strips als Einfassung für die Glaszarge eingesetzt und bieten so noch einmal ganz neue Möglichkeiten.

Licht an. Licht aus. Ganz automatisch.

Bei beiden Möbelleuchten geht das Licht automatisch an, wenn man den Schubkasten öffnet. Es geht von allein aus, sobald sich der Schubkasten schließt. Die LEDs werden mit einem Akku betrieben, der sich per USB-Ladekabel aufladen lässt. Die Akkulaufzeit beträgt auch hier circa ein Jahr.

Alle Informationen zu den Neuheiten finden Sie unter www.ostermann.eu

Quelle: OSTERMANN