Betten Reiter führt klimaneutrale Matratze ein

Die klimaneutrale Matratze von Elastica

Betten Reiter lebt und arbeitet seit vielen Jahren und in vielen Bereichen nach dem Prinzip der Nachhaltigkeit. Der Respekt gegenüber dem Menschen und der Natur und der sorgsame Umgang mit Ressourcen zählen dazu, ebenso wie die Suche nach Partnern mit den gleichen Grundsätzen und Unternehmenswerten. Von diesem Grundsatz ausgehend, hat Betten Reiter in seiner mehr als 60-jährigen Firmengeschichte vielfach Trends gesetzt und will auch in Zukunft Vorreiter bleiben.

„Wir freuen uns sehr, mit der Firma Elastica einen Partner gefunden zu haben, der unsere Bemühungen und Ziele für eine nachhaltige Zukunft teilt und mit dem wir gemeinsam an einem Angebot neuer Produkte arbeiten können, die sowohl unsere hohen Qualitätsstandards erfüllen als auch neue Wege im Sinne des Umwelt- und Klimaschutzes einschlagen“, erklärt Peter Hildebrand, Geschäftsführer von Betten Reiter, und weiter: „Die Austria Green verbindet das Beste aus beiden Welten. Dank ihrer hohen Qualität steht sie einerseits für gesunden und erholsamen Schlaf und durch ihre besonders ressourcensparende und klimafreundliche Herstellung ist sie andererseits ein wichtiger Schritt in Richtung eines noch nachhaltigeren Produktangebots. Wir werden diesen Weg konsequent weitergehen und freuen uns jetzt schon auf eine Erweiterung des Sortiments!“, meint Hildebrand abschließend.

Quelle: Betten Reiter