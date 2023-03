bioclimatic auf der ISH: Experte für bipolare Luftionisation präsentiert Raumluft-Lösungen

Luftreinigung direkt an Ort und Stelle: Die Luftionisation macht es ähnlich einem Gewitter möglich. Als Experte auf diesem Gebiet präsentiert bioclimatic das einzigartige Konzept zum ersten Mal seit langem wieder auf der ISH in Frankfurt, der Weltleitmesse für Wasser, Wärme und Luft. Die Systeme verteilen Ionen in der Umgebungsluft und inaktivieren Bakterien, Schadstoffe und Gerüche – und das völlig ohne Risiko für den Menschen. Von großflächigen Räumen bis hin zu Stand-Alone-Anlagen ist die Technik vielfältig einsetzbar. Eine Studie der Leibniz Universität und des Gütersloher Hygieneinstituts Biotec belegt: Die bioclimatic-Ionisationsmodule reduzieren die Gesamtkeimzahl auch bei Großveranstaltungen um durchschnittlich 90 Prozent.

Ob öffentliche Einrichtungen, Gewerbehallen oder Büros: Die Ionisationssysteme von bioclimatic reinigen die Luft in Innenräumen verlässlich. Die Funktionsweise bleibt dabei immer gleich: Die Ionen verteilen sich mit der natürlichen Luftbewegung im ganzen Raum und schalten Schadstoffe wie zum Beispiel Viren und Bakterien ohne Umwege dort aus, wo sie sich befinden, nämlich in der Raumluft. Das Ergebnis der bipolaren Luftionisation: gesunde, sichere Luft, wie man sie beispielsweise von Strandspaziergängen kennt. Die Ionen bauen dabei nicht nur unangenehme Gerüche ab, sondern vermindern darüber hinaus Müdigkeitserscheinungen und Kopfschmerzen, wie sie bei stickiger Raumluft häufig auftreten.

Luftionisation überzeugt mit hoher Effizienz

Das Prinzip der Luftionisation grenzt sich von anderen Luftreinigungsmethoden ab, erklärt Carsten Feuerhake, Leiter Vertrieb & Marketing der bioclimatic GmbH: „Wir sammeln die Probleme nicht, sondern lösen sie an Ort und Stelle. Unsere Technologie eliminiert Bakterien und minimiert Infektionsrisiken drastisch.“ Im Gegensatz zu Luftfiltern wirkt die bioclimatic-Technologie raumdeckend – sogar auf Oberflächen. Daneben fallen bei der Luftionisation, anders als bei gängigen Lüftungsanlagen, kein Filtermüll oder andere chemische Abfälle an, die aufwändig entsorgt werden müssen. So sind die Anlagen nicht nur besonders effektiv, sondern schützen zudem die Umwelt.

Die Wirksamkeit der Technologie bestätigt eine wissenschaftliche Analyse der Leibniz Universität. Die Forscher fanden in Kooperation mit dem Institut Biotec heraus, dass die Anlagen durchschnittlich 90 Prozent der Keime in Innenräumen neutralisieren. Eine weitere wichtige Erkenntnis: Bei dem Vorgang treten keinerlei bedenkliche toxische Stoffe auf. Menschen können sich während der Reinigung ohne gesundheitliche Bedenken in dem Raum aufhalten.

Auf der ISH in Frankfurt präsentiert bioclimatic sowohl Konzepte für Großkomplexe mit zentraler Lüftungsanlage als auch Stand-Alone-Anlagen für kleinere Räume wie Tagungs- oder Eventlocations, Büros oder auch Privaträume. In der Praxis findet die Technologie bereits seit Jahrzehnten erfolgreich Anwendung. So setzen aktuell unter anderem der Fußballbundesligist VfL Wolfsburg, die Fraport AG oder die Samtgemeinde Nenndorf auf die bioclimatic-Anlagen zur Luftionisation.

Ob zur Integration in bestehende Belüftungs- oder Klimaanlagen oder als Stand-Alone-Lösung: Die Ionisationssysteme von bioclimatic reinigen die Luft in Innenräumen verlässlich

Die bioclimatic GmbH stellt auf der ISH vom 13. bis 17. März in Halle 8.0, Stand J92 aus.

Weitere Informationen unter: www.bioclimatic.de

Quelle: bioclimatic GmbH