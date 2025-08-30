BLANCO Brand Experience Center gewinnt ICONIC Design Award 2025

Das im April dieses Jahres eröffnete BLANCO Brand Experience Center ist mit dem renommierten ICONIC Design Award 2025 im Bereich „Architektur“ ausgezeichnet worden. Unter mehr als 560 Einreichungen aus über 40 Ländern würdigte die 13-köpfige unabhängige und sachverständige Jury das BLANCO Brand Experience Center als „herausragendes Projekt, das durch Qualität und Innovation überzeugt“. Der Preis wird am 7. Oktober im Rahmen einer Veranstaltung offiziell verliehen.

BLANCO Group CEO Frank Gfrörer sieht den ICONIC Award als Bestätigung für die erfolgreiche Neuausrichtung des Unternehmens in den letzten Jahren: „Die BLANCO hat sich vom Zubehörlieferanten zum eigenständigen Systemanbieter am Küchenwasserplatz gewandelt. Im Brand Experience Center wird konkret erfahrbar, wie das Zusammenspiel aus Armatur, smartem Wassersystem, Spüle und Unterschrankorganisation in vielen verschiedenen Kombinationen funktioniert – das gibt es so in Deutschland kein zweites Mal. Im Jahr unseres 100-jährigen Bestehens ist das eine schöne Bestätigung unseres Kurses, den Wasserplatz in der Küche für Menschen zu einem spürbar positiven, bereichernden Erlebnis weiterzuentwickeln.“

Im BLANCO Brand Experience Center stehen insgesamt 26 voll einsatzfähige BLANCO UNITs bereit, um verschiedene Wassersysteme, multifunktionale Spülen oder vielseitige Unterschranksysteme kennenzulernen.

Den Küchenwasserplatz erfahrbar machen

Im BLANCO Brand Experience Center am Hauptsitz des Unternehmens im badischen Oberderdingen lernen Mitarbeitende, Kundinnen und Kunden sowie Konsumentinnen und Konsumenten auf 650 Quadratmetern alle Facetten und Möglichkeiten des modularen BLANCO UNIT-Portfolios kennen. Sie erhalten Einblicke in die richtungsweisende Design- und Materialkompetenz des Unternehmens und vollziehen nach, wie BLANCO in seiner 100-jährigen Unternehmensgeschichte den Küchenwasserplatz geprägt hat und bis heute prägt.

„Wir wollen nicht einfach nur eine Produkt- oder Küchenausstellung. Wir möchten erlebbar machen, wie sich der Alltag am Küchenwasserplatz mit unseren Lösungen besser gestalten lässt“, beschreibt Daniela Römgens, Vice President und Head of Global Brand Marketing, die Ausrichtung des neuen Brand Experience Centers. „Es ist ein Ort der Inspiration, der Innovation und der Begegnung, der die Werte und die Identität der Marke BLANCO widerspiegelt. Uns freut, dass die Jury das honoriert.“

Gestalterisch verkörpert das Brand Experience Center die neue BLANCO Markenidentität, die das Unternehmen ebenfalls in diesem Jahr eingeführt hat, und für die es bereits mit Preisen ausgezeichnet worden ist, darunter mit dem German Brand Award und dem Red Dot Brands & Communications Design Award 2025.

Quelle: BLANCO / Fotos: Martin Wagenhan