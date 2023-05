BLANCO – Großer Ansturm auf der Küchenwohntrends 2023

BLANCO freute sich in diesem Jahr beim Messebesucherrekord (über 5800 Besucherinnen und Besucher) die drink.systems in einer neuen Farbkombination zu präsentieren und eine komplette Neuheit auf dem österreichischen Markt – den BLANCO Multiframe – vorzustellen.

„Wir freuen uns immer wieder bei der Küchenwohntrends in Salzburg dabei zu sein. Die Messe bietet eine ideale Plattform für die gesamte Branche, um die Produkte den Handelspartnerinnen und Handelspartnern vorzustellen und hat bei uns einen hohen Stellenwert. Wir konnten die 3 Tage gezielt nutzen um den BLANCO Multiframe, die Produktinnovationen, Serviceleistungen und die BLANCO UNIT mit allen ihren Vorteilen zu besprechen.“, sagt Thomas Hafner, Geschäftsführer von BLANCO Austria.

Highlights

Der Fokus wurde heuer auf die Ausstellung der funktionalen und aktiven BLANCO UNITs gelegt. Die UNITs bestehen jeweils aus einer Armatur oder einem drink.system, einer Spüle und dem dazu passenden Abfalltrennsystem, sowie Zubehör.

Im besonderen Zentrum standen die UNITs in den neuen Farbkombinationen mit den Silgranit Farben softweiß und vulkangrau, sowie die drink.systems in satin gold. So konnten sich Kundinnen und Kunden von den smarten Funktionen der Armaturen und den zeitgemäßen Impulsen von BLANCO überzeugen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.blanco.at

Quelle: BLANCO