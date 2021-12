BLANCO investiert in neues Produkt- und Innovationszentrum

„Wir freuen uns, diese enorme Investition am Stammsitz dank unseres erfolgreichen Wachstums tätigen zu können. Das Produkt- und Innovationszentrum wird den Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter optimale Bedingungen bieten, um kollaborativ und interdisziplinär an den BLANCO UNITs der Zukunft zu arbeiten“ , betont CEO Frank Gfrörer. „Hier bündeln wir unsere gesamte Kompetenz, um mit agilen Methoden und dem exzellenten Zusammenspiel aller Beteiligten bedarfsgerechte Lösungen für die internationalen Märkte zu entwickeln“, so der Chef der BLANCO Gruppe.

Die hochwertigen Systemlösungen für alle Tätigkeiten rund ums Trinken, Vorbereiten und Saubermachen bringen den Menschen in der Küche am täglich hoch frequentierten Wasserplatz spürbar mehr Komfort und Freude in den Alltag. Alle Komponenten der UNITs – von der Armatur, dem Wassersystem über die Spüle bis zur cleveren Unterschrankorganisation – werden am Stammsitz entwickelt und designt.

Mit der BLANCO UNIT wird der Wasserplatz in der Küche neugestaltet

Ausgelöst durch die starke Nachfrage hat BLANCO in den vergangenen Jahren in zahlreichen Bereichen und Standorten weltweit investiert – allein im Jahr 2020 mehr als 18 Millionen Euro in Maschinen, Anlagen und Werkzeuge für die Produktionsstandorte, in die Logistik sowie in die Digitalisierung. Erst vor kurzem wurde außerdem das neue Test- und Trainingscenter am Stammsitz in Betrieb genommen.

Durch die räumliche Zusammenlegung der Teams im neuen Produkt- und Innovationszentrum werden sich völlig neue Möglichkeiten in der agilen Produktenwicklung ergeben. Darüber hinaus sollen in dem dreistöckigen Gebäude, das 1.600 Quadratmeter umfasst, zeitgemäße Bürokonzepte realisiert werden. So wird beispielsweise ein Teil der Arbeitsplätze mobil und frei nutzbar sein, was wiederum Home-Office-Konzepte unterstützt. Fest belegte Arbeitsplätze, Rückzugsräume, Flächen zur Nutzung für Projektarbeit, Technikpools, Kommunikationsbereiche sowie Bereiche für konzentriertes Arbeiten runden das moderne Konzept ab. Die Umbaumaßnahmen sollen bis Mitte 2022 weitestgehend abgeschlossen sein, so dass im dritten Quartal das Gebäude von rund 95 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bezogen werden kann.

Das neue Produkt- und Innovationszentrum von Blanco

