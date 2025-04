BLANCO Schweiz mit neuer Führung

Neu an der Spitze: Dario Farina, Director/ Head of Markets Switzerland

Dario Farina [40] übernimmt ab April die Verantwortung für das Geschäft von BLANCO in der Schweiz, mit Sitz in Steinhausen. Er folgt damit auf Andreas Macelski [42], der nach drei Jahren in die Unternehmenszentrale nach Oberderdingen in Baden-Württemberg zurückkehrt, um als Vice President die Betreuung der Vertriebspartner in der EMEA-Region (Europa, Middle-East und Afrika) zu übernehmen.

Farina ist seit 2020 bei BLANCO Schweiz. Durch seine bisherige Tätigkeit als Gebietsverkaufsleiter in der Ost-Schweiz verfügt er über umfangreiche Branchen- und Produktkenntnisse und ist mit der Kundenlandschaft des Küchenwasserplatzspezialisten bestens vertraut.

Für Thorsten Neelen, Vice President und Head of Region DACH, steht Kontinuität in den Kundenbeziehungen im Vordergrund: „Nach drei Jahren hervorragender Arbeit für die BLANCO Schweiz wünsche ich Andreas Macelski nun alles Gute für seine neue Tätigkeit. Ich bin davon überzeugt, dass wir mit Dario Farina einen würdigen und kompetenten Nachfolger gefunden haben, der jetzt gemeinsam mit Andreas Macelski eine geräuschlose Übergabe sicherstellen wird.“

Weitere Informationen finden Sie unter www.blanco.de

Quelle: BLANCO