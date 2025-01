BLANCO stellt Vertriebsorganisation in EMEA neu auf – Lars Kreutz geht in den Ruhestand

Frank Gfrörer, CEO von BLANCO, dankt Kreutz für seine langjährige Tätigkeit: „Lars Kreutz hat in seinen vielen Jahren bei der BLANCO und im Markt bei unseren Partnern einen mehr als bleibenden Eindruck hinterlassen. Insbesondere seine langjährige sehr erfolgreiche Tätigkeit im D-A-CH-Markt mit einer hohen Kundenloyalität hat wesentlich zum Erfolg der BLANCO beigetragen. Wir danken ihm außerordentlich für seine Arbeit und dafür, dass er die nun anstehenden Veränderungen selbst mit begleitet und gestaltet hat“.

Das Unternehmen nimmt das Ausscheiden des Managers zum Anlass, die Vertriebsorganisation in Europa neu auszurichten. Die Position von Kreutz wird nicht neu besetzt. Stattdessen werden Hierarchien verschlankt und direktere Berichtswege der Vertriebsmärkte zum Head of Global Markets Hans Nasemann geschaffen. So wird Thorsten Neelen als Verantwortlicher für die D-A-CH-Märkte zukünftig direkt an Hans Nasemann berichten. Parallel dazu wird Neal Jones, aktuell Managing Director für UK, zusätzlich die Verantwortung für die Märkte in Belgien und Frankreich übernehmen und als Head der neuen Einheit „Western Europe“ ebenfalls direkt an Hans Nasemann berichten.

Andreas Macelski, aktuell Managing Director BLANCO Schweiz, übernimmt von Lars Kreutz die Leitung aller übrigen EMEA-Partnermärkte und übergibt seine bisherige Verantwortung im Zuge einer Nachfolgeregelung an Dario Farina. Darüber hinaus werden verschiedene fachliche Zuständigkeiten neu geordnet. „Damit wollen wir das Wachstum mit den BLANCO UNITS gemeinsam mit unseren Vertriebspartnern und Handelskunden weiter vorantreiben“, so Frank Gfrörer.

Nachdem in den vergangenen Monaten bereits in Asien und Amerika wichtige Weichenstellungen vorgenommen worden waren, komplettiert BLANCO mit den Maßnahmen den Umbau des weltweiten Vertriebs. „Wir reduzieren Komplexität, verkürzen Entscheidungswege und sorgen insgesamt für eine stärkere Marktfokussierung mit Blick auf die vielfältige europäische Kundenlandschaft“, erläutert Hans Nasemann die Ziele hinter dem Umbau.

Nach fast 20 Jahren bei BLANCO verabschiedet sich Lars Kreutz (62) im Sommer dieses Jahres in den Ruhestand. Der Vertriebsprofi war in verschiedenen Führungspositionen für den Spezialisten für den Küchenwasserplatz tätig, zuletzt als Head of Region EMEA.

Quelle: BLANCO