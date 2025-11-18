BLANCO trauert – Nachruf auf Herrn Otto Goschenhofer

Herr Goschenhofer prägte über viele Jahre hinweg die Entwicklung des Unternehmens und der gesamten Branche in Österreich entscheidend mit. Mit seinem strategischen Weitblick, seinem hohen Qualitätsbewusstsein, seinem ausgeprägten Hausverstand und seinem tiefen Verständnis für partnerschaftliche Kundenbeziehungen führte er BLANCO Österreich zu nachhaltigem Erfolg und großem Ansehen im Markt.

Sein Führungsstil war geprägt von Menschlichkeit, Verlässlichkeit und Respekt – Eigenschaften, die ihm nicht nur die Anerkennung seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sondern auch das Vertrauen zahlreicher Geschäftspartner einbrachten. Unter seiner Leitung wurde das Unternehmen zu einem Synonym für Innovation, Serviceorientierung und gelebte Werte.

1925 von Heinrich Blanc gegründet, ist BLANCO heute Mitglied der BLANC & FISCHER Familienholding und wurde als Arbeitgeber bereits mehrfach ausgezeichnet. In Österreich wurde Blanc + Co. im Jahre 1970 unter dem damaligen Geschäftsführer Heinz Elbing gegründet. Unter Otto Goschenhofer übersiedelte BLANCO 1991 an den heutigen Standort in Wien-Floridsdorf. 2006 wurde das Unternehmen auf BLANCO Austria Küchentechnik GmbH umfirmiert, nachdem seit 1988 BLANCO als inhabergeführte Generalvertretung mit Intend WarenhandelsgmbH firmierte.

Nach 30 Jahren (1982 – 2012), in denen Herr Goschenhofer den Vertrieb von BLANCO in Österreich mit Weitsicht, Engagement und großem Erfolg leitete, trat er Anfang 2012 in den wohlverdienten Ruhestand. Das Unternehmen blickt somit auf eine über 50-jährige erfolgreiche Geschichte in Österreich zurück, zu der Herr Goschenhofer entscheidend beigetragen hat.

Das Team von Blanco Austria wird Otto Goschenhofer als geschätzten Kollegen, klugen Unternehmer und warmherzigen Menschen in dankbarer Erinnerung behalten. Das aufrichtige Mitgefühl gilt seiner Familie und allen Angehörigen.

Otto Goschenhofer verstarb am 23. Oktober 2025 im 76. Lebensjahr

Quelle: BLANCO Austria Küchentechnik