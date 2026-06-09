BLANCO veröffentlicht Umwelt-Produktdeklaration für Silgranit-Spülen

Die EPD „Silgranit Sinks“ bereitet Daten von 36 Umweltindikatoren entlang des Produktlebenszyklus der Silgranit-Spülen auf und schafft damit beispielsweise die Grundlage für eine vereinfachte Teilnahme an Ausschreibungen.

BLANCO veröffentlicht eine Umwelt-Produktdeklaration (englisch Environmental Product Declaration, kurz EPD) für die Produktkategorie Silgranit-Spülen. Damit schafft der Anbieter von Systemen für den Küchenwasserplatz in der privaten Haushaltsküche transparente und belastbare Informationen zu den Umwelteinwirkungen seiner Produkte über den gesamten Lebenszyklus hinweg. Für Expertinnen und Experten aus Handel, Architektur, Planung, Bauherrschaft und Projektentwicklung vereinfacht und beschleunigt eine EPD somit Entscheidungsprozesse, etwa im Rahmen von Ausschreibungen für Bauprojekte, bei denen eine Ökobilanzierung obligatorisch ist.

Hohe Transparenz entlang von 36 Umweltindikatoren

Die EPD für Silgranit-Spülen beinhaltet alle acht Farben sowie die Produktionsstandorte in Sinsheim (Deutschland) und Most (Tschechische Republik). Sie bildet den Produktlebenszyklus gemäß EN 15804 ab und berücksichtigt Rohstoffeinsatz, Produktion, Transport und Entsorgungsphase. Für jede Lebenszyklusphase werden relevante Umweltwirkungen wie der CO2-Fußabdruck, das Ozonabbaupotenzial oder den Wasserverbrauch ausgewiesen. Insgesamt stellt die EPD 36 Umweltindikatoren transparent und datenbasiert dar.

Die BLANCO EPD wurde im Rahmen einer umfangreichen Ökobilanz gemäß EN 15804 erstellt, durch das unabhängige Institut für Bauen und Umwelt e. V. (IBU) verifiziert auf der europäischen ECO-Plattform gelistet. Die EPD erfüllt somit ausschreibungsrelevante Anforderungen wie etwa die „Green Building“-Kriterien.

Vereinfachte Planungsprozesse und Grundlage für Produkt-Weiterentwicklungen

Ragnar Jehle, Head of Global Products bei BLANCO, sieht in der EPD ein wichtiges Signal in den Markt: „Unsere Kundinnen und Kunden sowie Handelspartnerinnen und -partner begrüßen, dass wir mit der EPD einen Beitrag zur Vereinfachung von Planungsprozessen leisten und damit beispielsweise die Teilnahme an Bauprojekten erleichtern. Was uns aber auch wichtig ist: Mit der EPD verankern wir den Anspruch an Transparenz in unserer Nachhaltigkeitsstrategie und schaffen darüber hinaus eine wertvolle Datengrundlage für die zukünftige Weiterentwicklung unserer Produkte.“

EPD öffentlich verfügbar

BLANCO stellt die EPD auf seinen Webseiten im Bereich Nachhaltigkeit zur Verfügung. Darüber hinaus ist sie auf der Plattform des Instituts für Bauen und Umwelt e.V. (IBU) abrufbar:

https://ibu-epd.com/veroeffentlichte-epds/

EPD im Überblick

Was ist eine EPD? Eine Environmental Product Declaration (EPD) ist eine standardisierte Umwelt-Produktdeklaration, die neutrale und geprüfte Daten zu den Umwelteinwirkungen eines Produkts über seinen gesamten Lebenszyklus liefert. BLANCO hat eine solche EPD für die Produktkategorie Silgranit-Spülen erstellt.

Was sagt eine EPD aus – und was nicht? Eine EPD stellt Umweltkennzahlen wie den CO₂-Fußabdruck oder den Ressourcenverbrauch transparent dar. Sie bewertet jedoch nicht die „Nachhaltigkeit“ eines Produkts.

Wofür wird eine EPD genutzt? EPDs dienen als fundierte Entscheidungsgrundlage, insbesondere für Bau- und Küchenplanung sowie für Ausschreibungen und Gebäudezertifizierungen.

Wer prüft eine EPD? EPDs werden von unabhängigen Stellen verifiziert, in Deutschland vom Institut für Bauen und Umwelt e. V. (IBU), und sind maximal fünf Jahre gültig.

Warum ist die EPD für BLANCO relevant? Die EPD unterstützt eine transparente Nachhaltigkeitskommunikation, vereinfacht Planungs- und Ausschreibungsprozesse und liefert eine belastbare Datengrundlage für die Weiterentwicklung der Produkte.

Weitere Informationen finden Sie unter www.blanco.at

Quelle: Blanco